La naturalización es casi completa, Miliano Jonathans se convirtió en la nueva arma de Garuda después de que Romeny resultó herido

Viva – Proceso de naturalización Miliano Jonathans Cuanto más se acerque a la etapa final. Presidente PssiErick Thohir, confirmó que el presidente Prabowo Subianto había firmado el archivo de naturalización del jugador de DePok.

Leer también: Declaración honesta Twente sobre el tema de Mees Hilgers Únete a Crystal Palace



El documento está programado para ser enviado inmediatamente al Parlamento de Indonesia la próxima semana para obtener la aprobación oficial.

«Alhamdulillah, ayer me enfrenté a la menpora. Luego, el Sr. Menpora lo procesó al Ministro de Derecho, el Sr. Supratman, y luego envié al Ministro del Estado», dijo Erick.

Leer también: Jugador del equipo nacional de Tailandia, Puji Sandy Walsh, después del debut en Buriram United



«El proceso es extraordinario, el apoyo del gobierno es muy grande. Alhamdulillah, el Ministro de Estado, informó que el Sr. Presidente Prabowo Subianto había firmado», agregó.

Erick espera que este proceso pueda completarse a tiempo, para que Miliano pueda fortalecer de inmediato Equipo nacional Indonesia en dos partidos de prueba del día del partido de la FIFA el próximo mes en Surabaya contra Kuwait y Líbano.

Leer también: El presidente de la FIFA anuncia el dibujo de la Copa Mundial 2026 en Washington DC, ¿está presente el equipo nacional de Indonesia?



«Hoy se envía al DPR, con suerte la próxima semana, habrá una reunión con la Comisión 10 y respaldada por el liderazgo de la DPR, la Sra. Puan y Pak Dasco», dijo Erick.

Los medios holandeses, Voetbal Primeur, también destacaron los pasos de Miliano. Informaron que el jugador de 21 años se negó a la llamada del equipo nacional junior holandés (Jong Oranje) a centrarse en defender a Indonesia.

«Jonathans ha elegido caminos para una carrera a nivel internacional con Indonesia», escribió Voetbal Primeur, el jueves.

Anteriormente, el nombre Miliano había entrado en la lista mientras Jong Oranje, pero eligió estar ausente después de comenzar el primer proceso de naturalización.

Su propia carrera fue bastante brillante en los Países Bajos. Miliano parecía impresionante con Vitesse en Keuken Kampioen Divisie, anotó nueve goles y cuatro asistencias en 16 partidos antes de mudarse al FC Utrecht en enero de 2025.

Si el proceso de naturalización va de acuerdo con el horario, Miliano Jonathans tiene el potencial de llenar directamente la línea de frente de Garuda en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. Su presencia será muy importante, especialmente después de que el delantero principal, Ole Romeny, debe estar ausente debido a lesiones.

Con un estilo de juego agresivo e instintos de altos objetivos, se predice que Miliano será una solución rápida para rematear el vacío dejado por Romeny, al tiempo que se suma a la variación de los ataques del equipo de Patrick Kluivert