La naturaleza original no es como en el contenido, se sospecha que la Sra. Ahmad Assegaf le gusta Tasya Farasya con otras mujeres

VIVA – Problemas de grietas domésticas Tasya farasya Y Ahmad assegaf Volver a una cálida conversación. Después de la supuesta malversación de fondos de la compañía, ahora una nueva acusación que lleva a problemas con la familia de los abogados.

Una cuenta en las redes sociales revela que se cree que la naturaleza original de Tasya es uno de los desencadenantes del conflicto, especialmente con su madre.

Cuenta de Instagram @Budepji, conocida por filtrar chismes de celebridades, replicar historias que supuestamente están relacionadas con el hogar de Tasya Farasya. Usando un seudónimo de «Belle» para Tasya y «Bestia» para Ahmad Assegaf, esta cuenta afirma que su conflicto de hogares no se trata solo de problemas financieros, sino también de problemas personales.

En la carga, se afirmó que Tasya había reprendido a su esposo que trabajaba en su compañía por ser considerado indisciplinado. Sin embargo, la actitud de Tasya no fue apoyada por su propio esposo, quien en su lugar la culpó.

Esta situación se calienta, especialmente debido a la intervención de la madre de Tasya. Según la cuenta de @Budepji, se sospecha que la Sra. Ahmad Assegaf comparó a menudo Tasya con otras mujeres.

«La hembra de Belle también ha dicho que no está preocupado, el punto es que el atractivo de Belle a otras mujeres se considera que es el máximo markotop si se convierte en una nuera», escribió la cuenta, reemplazada por la cuenta tiktok @shy_t50, citada el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Además del problema de comparación, la cuenta también destacó la naturaleza original de Tasya Farasya, que se considera muy cerrada o introvertida. Aunque conocida como un vlogger de belleza expresivo y amigable frente a la cámara, Tasya Farasya fue muy diferente en la vida real.

«Tenga en cuenta que Belle a pesar de que se ha convertido en una influencia famosa, su hijo es muy introvertido», explicó.

Este rasgo solo cambia cuando Tasya está frente a la cámara para crear contenido de belleza.

«Belle puede parecer llena y emocionante si quieres, eso se debe a su pasión», agregó.

Además, la cuenta analogiza los cambios de actitud de Tasya al crear contenido similar a Sasha Fierce, alter ego Beyonce, que es más audaz y expresivo.

«Los productos de belleza son como poder cambiar la Belle introvertida para convertirse de repente en Sasha Fierce Rawrr», dijo la cuenta.

Supuestamente, la naturaleza de esta introvertida Tasya fue mal entendida por la familia de su esposo. La expresión de Tasya, que fue considerada menos amigable o cerrada por su madre, en la ley o su esposo, la hacía a menudo en comparación con otras mujeres que se consideraban más sociables y merecían ser la hija ideal, en la ley.

«Entonces, tal vez la expresión de Belle se considera menos amigable con la bestia de Mamah -In -Law o Brother», concluyó la carga.