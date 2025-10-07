Yakarta, Viva – Aviation and Antrarika Nasuonal Agency, propiedad del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), NASAplanes anunciados para despedir el empleo (Despidos). La decisión se produjo en medio del cierre del gobierno (Gobierno cerrar) oficialmente válido desde el 1 de octubre de 2025.

La NASA contratará alrededor de 15.000 empleados como impacto para detener la mayoría de las actividades que ya se han visto deprimidas como resultado. poda Presupuesto y ola de despidos. Hay más de 3.000 empleados permanentes trabajando durante el cierre de Estados Unidos, o el doble que en el plan de emergencia anterior.

En medio de esta crisis, la NASA presionó se mantuvo misión Artemisa, es decir, el regreso de los astronautas a la luna por primera vez en 50 años. A diferencia de otros sectores paralizados, este proyecto ha recibido excepciones especiales del gobierno porque se considera una prioridad de seguridad nacional.

La mayoría de los trabajadores restantes se centrarán en la preparación de la misión precisamente en el marco de una prueba tripulada alrededor de la Luna, cuyo despegue más rápido está previsto para febrero de 2026. Esta misión se considera crucial para garantizar la seguridad antes del alunizaje del mes.

El astronauta aterrizó en la luna.

«Esperamos continuar con el progreso de Artemis II a pesar del cierre», dijo la administradora adjunta del Sistema de Exploración de la NASA, Manyesha Hawkins, citada por Expreso indio El martes 7 de octubre de 2025.

La NASA también planeó el trabajo de Artemis III, la misión de aterrizaje en el primer mes desde la era Apolo. Está previsto que esta misión esté completa en 2027 y es un hito para Estados Unidos en el fortalecimiento de su dominio en el espacio, especialmente en medio de una creciente rivalidad con China.

A pesar de recibir una asistencia financiera de 10 mil millones de dólares por primera vez durante el gobierno de Trump, la NASA enfrentó la amenaza de un recorte presupuestario masivo. La Casa Blanca propone recortes de hasta el 50 por ciento para el programa científico y una disminución del presupuesto total de la institución en un 24 por ciento.

Se teme que esta situación ralentice la innovación en otros campos de la investigación espacial. Sin embargo, la NASA se compromete a continuar con el gran proyecto.