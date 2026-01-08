La NASA estudia por primera vez una estrella enana blanca utilizando polarización de rayos X







Los científicos han utilizado de la NASA IXPE (Imaging X-ray Polarization Explorer) para estudiar por primera vez una estrella enana blanca. Al medir la polarización de los rayos X, la misión permitió a los astrónomos investigar la estructura de un sistema estelar binario altamente energético conocido como EX Hydrae. Las observaciones revelaron nuevos detalles sobre cómo se comporta la materia en ambientes extremos donde chocan la gravedad y el magnetismo. IXPE observó EX Hydrae durante casi una semana completa en 2024. El sistema está ubicado en la constelación de Hydra, a unos 200 años luz de la Tierra.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente