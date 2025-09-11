La NASA busca voluntarios para ayudar a rastrear la misión histórica de la luna







La NASA está preguntando a los científicos ciudadanos, industria espacial empleados y otros voluntarios para ayudarlos a rastrear la primera misión humana a la luna en más de 50 años.

La agencia dio un llamado para que los voluntarios rastreen pasivamente la nave espacial Orion de la Misión Artemis 2 cuando se lanza en abril de 2026 o por ahí, para vigilar mientras los cuatro astronautas a bordo se dividen alrededor de la luna y luego regresan a la Tierra.

Según la NASA, los voluntarios pueden incluir «agencias espaciales internacionales, instituciones académicas, empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos privados». La fecha límite para aplicar es el 27 de octubre. NASAPor supuesto, ya tiene sistemas de seguimiento y comunicaciones.

