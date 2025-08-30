La mutación genética probablemente hizo que los caballos fueran manejables, dice la investigación







Hace aproximadamente 4500 años, los humanos forjaron un vínculo que daría forma a la historia de nuestra especie. La domesticación de los caballos condujo a avances significativos en transportecaza y guerra, literalmente llevando a la sociedad humana a la era moderna.

A pesar de lo influyentes, los caballos han sido para los humanos, los científicos todavía tienen preguntas sobre su domesticación. Una nueva investigación publicada el 28 de agosto, en la revista ‘Science’, ofrece información sobre los cambios genéticos que los ayudaron a ser mansos y manejables. Los hallazgos no solo aclaran la historia de un vínculo crítico humano-animal, sino que también podrían ayudar a guiar los esfuerzos de reproducción y conservación de caballos hoy en día.

«Al viajar en el tiempo, puede ver el impacto de tales prácticas de reproducción en el mundo moderno», coautor Ludovic Orlando, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y Jefe del Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse.

El laboratorio de Orlando ha pasado los últimos 15 años secuenciando Ancient caballo Genomas que se remontan hace casi un millón de años y hasta el siglo XIX. Para este estudio, él y sus colegas analizaron cientos de genomas del período de domesticación de 6,000 años. Identificaron 266 marcadores genéticos vinculados a rasgos clave como el comportamiento, el color del abrigo, la forma del cuerpo, la locomoción, el atletismo y la susceptibilidad a la enfermedad para ver cómo la reproducción selectiva los influyó con el tiempo.

Los investigadores encontraron que hace unos 5000 años, durante las primeras etapas de la domesticación de caballos, la reproducción selectiva favoreció una región genética. Este gen es un modulador de comportamiento conocido en ratones, lo que sugiere que domar fue uno de los primeros pasos hacia la domesticación de los caballos.

