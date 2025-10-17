musica latina obtuvo 490,3 millones de dólares en ingresos a mitad de año en el primer semestre de 2025, casi un 6% más que en el mismo momento del año pasado. Música de toda América Latina, incluida álbumes más vendidos de mal conejito, Fuerza gobernada (en la foto de arriba), Alejandro crudo, karol g y más, ayudó a que el género creciera más rápido que el mercado estadounidense en 2025.

El streaming está haciendo todo el trabajo pesado, representando un enorme 98% de ese aumento, y solo las suscripciones pagas generan 271,1 millones de dólares.

«La música latina en los EE. UU. continúa ganando popularidad y generando mayor valor gracias a los increíbles artistas cuya música conecta a través de barreras lingüísticas y geográficas con el apoyo de asociaciones de sellos creativos. A mitad de año, alcanzando un máximo de 500 millones de dólares, la música latina continúa ganando nuevos oyentes y revitalizando a los fanáticos existentes», dijo RIAA Vicepresidente de Investigación Matt Bass. “Dado que el streaming ofrece más acceso que nunca a voces heredadas e íconos de próxima generación que definen la cultura actual, el género latino se ha convertido en el segundo género de más rápido crecimiento en Estados Unidos”.

Como se anunció el mes pasado, los informes de la RIAA ahora utilizan cifras mayoristas, un cambio que, según la organización, ayudará a capturar la «evolución continua en el negocio de la música a través de nuevos formatos, plataformas y modelos de negocio». En el pasado, la RIAA medía por valor minorista, utilizando datos basados ​​en las ventas como principal punto de referencia.

Sin embargo, al igual que en años anteriores, los datos sugieren que el streaming genera la mayor parte de los ingresos en EE. UU., ocupando el 98% del pastel con 481,6 millones de dólares (las suscripciones pagas generaron 271,1 millones de dólares). Esto marca el duodécimo año consecutivo de crecimiento a mediados de año, con la música latina totalizando el 8,8% de los ingresos por música grabada en Estados Unidos.