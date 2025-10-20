La música de Treehouse of Horror XXXVI se inspiró en ‘Jaws’

Sí, esa fue una referencia a “Tiburón” en el último “Los Simpson: La casa del árbol del terror”episodio, y se basa en gran medida en la partitura icónica de John Williams.

La compositora Kara Talve confirma que “Jaws” fue la referencia principal. Talve no es ajeno a la música de “Treehouse of Horror”, el episodio anual de terror de “Los Simpson”, que ahora se encuentra en su 37ª temporada. ella es parte de Dedos sangrantes Music, colectivo fundado hace más de una década por Hans Zimmer. Talve está en su sexta gira con el también compositor Russell Emanuel.

En el episodio, Springfield está «amenazada por un misterioso monstruo asesino que sale de las alcantarillas, Krusty tiene un invitado especial demoníaco en su especial de Halloween en vivo y somos transportados mil años al futuro post-apocalíptico de plástico posable de la ciudad».

El episodio se divide en tres segmentos, el primero titulado “Los últimos días de Crisco”. Fatberg es el monstruo que saca grasa de sus víctimas y parodia “Tiburón”. Emanuel explica: «La música de Fatberg tenía que ser deliciosamente desagradable y repugnante. Así que tuvimos que componer una música repugnante».

Talve añade: «‘Jaws’ fue la mayor referencia para Fatberg. Así que nos decidimos por John Williams, con música orquestal pesada, y utilizamos metales grandes y exagerados». El dúo movió las notas para crear un sonido disonante, amplificando el efecto repugnante.

En “Clown Night with the Devil” el espectáculo de Krusty el Payaso se vuelve loco cuando el Diablo (con la voz de Idris Elba) aparece y causa caos. A diferencia del segmento anterior, la música se alejó de los sonidos orquestales y se inclinó hacia tonos con mucho sintetizador. Talve señala: “Hace referencia a ‘Late Night With the Devil’”. Volvió a visitar la película de terror de 2023 de Cameron Cairnes y Colin Cairnes. Talve dice: «Lo vimos porque, en la llamada de detección, Mike Price, el showrunner, seguía haciendo referencia a este zumbido demoníaco que quería que saliera de los personajes poseídos por el diablo». Al ver la película, finalmente entendió a qué se refería Price. «Realmente quería que la música pareciera que provenía internamente de los personajes, en lugar de estar compuesta».

“Plastic World” se aleja del horror y se acerca más a una representación distópica de Springfield, imaginando un mundo cubierto de botellas de Buzz Cola. Para ese segmento, se contrató al renombrado instrumentista de instrumentos de viento Pedro Eustache con su extenso arsenal de instrumentos de viento. Talve dice: «Usó el Wilding Horn» y, además de eso, Eustache, conocido por fabricar muchos de sus propios instrumentos, trajo una pipa.

Emanuel dice: «Había hecho esta cosa gigante con tubos de PVC y era una parte clave del sonido de ‘Plastic World'».