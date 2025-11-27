La mujer que cocinó fideos en el punto de carga del tren reservado se disculpa por su acto







Una mujer que generó polémica al cocinar fideos instantáneos en un punto de carga de teléfonos móviles dentro de una mudanza tren fue fichado por la policía ferroviaria y se disculpó públicamente, instando a la gente a no repetir un comportamiento tan peligroso, dijeron funcionarios el jueves.

La mujer, identificada como Saritatai Lingayat, había publicado un vídeo de ella misma cocinando fideos a bordo, que rápidamente se volvió viral y generó serias preocupaciones sobre el riesgo de incendio y de cortocircuito.

Los funcionarios del Ferrocarril Central la rastrearon hasta Pimpri Chinchwad en el distrito de Pune en Maharashtra, después de que el video circulara ampliamente en las redes sociales.

El Ferrocarril Central ha presentado ahora un caso contra ella en virtud del artículo 154 de la Ley de Ferrocarriles de la India de 1989, que trata de poner en peligro la seguridad de pasajeros mediante actos u omisiones imprudentes o negligentes.

Las autoridades ferroviarias dijeron que tales actos están estrictamente prohibidos, ya que incluso una pequeña chispa cerca de un punto eléctrico puede provocar un incendio importante a bordo. También hicieron un llamado a los pasajeros a seguir las pautas de seguridad y evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo sus vidas.

Desde entonces, Lingayat se disculpó públicamente, diciendo que no tenía intención de causar daño e instando a otros a evitar intentar maniobras similares.









