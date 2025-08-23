La mujer muere, la persona que falta después de la fuerte lluvia causa estragos en Chamoli







Una mujer joven murió y otra persona desapareció el sábado después de una pesada durante la noche lluvia En la ciudad de Tharali, el distrito de Chamoli envió una inundación de drenaje de lluvia y depositando escombros en varias casas y mercados en el área, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado.

Tunri Gadhera, el drenaje de lluvia que canaliza el exceso de agua de lluvia, también llenó la oficina de Tehsil con escombros antes de unirse al río Pindar.

El primer ministro Pushkar Singh Dhami expresó dolor por la muerte de la mujer.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 1 de la mañana cuando Tunri Gadhera comenzó a desbordarse, llenando lodo en muchas casas en el complejo Tehsil, Chepdon Bazaar, Kotdeep Bazaar y las áreas circundantes de Tharali.

Los funcionarios dijeron que la mujer murió en una casa en la aldea de Sagwara después de ser enterrada bajo escombros. Su cuerpo ha sido recuperado. Por otro lado, se informa que una persona está desaparecida en el mercado de Chepdon.

Algunos vehículos también están enterrados en los escombros, mientras que la residencia SDM también ha sido dañada.

Según el Centro de Gestión de Desastres del Distrito de Chamoli, el National Karnaprayag-Gwaldam Carretera Conectar Tharali ha sido cerrado. Además, la autopista Tharali-Sagwara y la autopista Dungri también han sido bloqueadas.

La administración del distrito ha declarado un feriado para el sábado en todas las escuelas de los tres bloques de desarrollo, incluido Tharali, debido a la situación actual y al pronóstico de fuertes lluvias.

Según el Centro de Mitigación y Gestión de Desastres (DMMC), muchas agencias, incluida la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) y la Policía Fronteriza Indo-Tibetana, participan en operaciones de ayuda y rescate en el lugar.

Mientras tanto, se han emitido órdenes para la adquisición de la casa de descanso y la oficina de Satluj Jal Vidyut Nigam en la aldea de Kulsari y la construcción de Garhwal Mandal Development Corporation en la aldea de Dewal con efecto inmediato. Se utilizarán temporalmente para llevar a cabo el trabajo de la oficina de Tehsil y establecer campamentos de ayuda para el personas afectadas.

