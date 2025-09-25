AmbónVIVA – Una mujer con las iniciales LST (44), residente de Hutumuri Negeri, distrito de South Leitimur, Ambon City, Maluku, tuvo que tratar con la policía. Fue arrestado por el equipo de investigación criminal de Ambon Island y las islas de arrendamiento después de estar involucrado en un caso de persecución de una mujer llamada Kalarci PeSela.

El incidente ocurrió el domingo (21/09/2025). A partir de los resultados de la investigación, LST fue nombrado inmediatamente sospechoso porque se consideró perseguido, lo que causó que la víctima sufriera lesiones graves.



La mujer en Ambon fue arrestada por la policía después de la persecución de un vecino con un machete

La directora de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Ambon, IPDA Janet Luhukay, explicó que la detención se llevó a cabo después de que el investigador embolsó la evidencia preliminar suficiente. La evidencia es en forma de testimonio de testigos, los resultados del post mortem del médico, a la evidencia Machete malayo la longitud utilizada por el sospechoso.

«El sospechoso admitió que su acto de persecución con un machete, a pesar de usar un lado contundente. Como resultado, la víctima experimentó moretones y se rompió en la cabeza en función de los resultados de la post mortem», dijo IPDA Janet en su declaración que representa a Kasat Reskrim Ambon Police, jueves (9/25/2025).

Basado en la investigación policial, este caso se deriva de una disputa provocada por el ridículo entre niños alrededor de la casa de la víctima en Toisapu Hamlet, Hutumuri Negeri. El hijo del sospechoso luego le informó el incidente.

Las emociones que alcanzaron su punto máximo hicieron que LST llegara a la casa de la víctima. Se produjo un debate feroz hasta que finalmente el sospechoso tomó un largo machete de la cocina de su casa. Con un lado contundente del machete, cortó la cabeza de la víctima en el patio. La víctima inmediatamente se sentó en dolor debido a una lesión en la cabeza.

Después del incidente, la víctima fue ayudada inmediatamente por la familia y los vecinos, mientras que LST junto con su esposo inmediatamente se entregó a la policía del sector del sur de Leitimur para ser asegurada.

La policía ha asegurado una serie de pruebas, incluida una larga machete, y examinado testigos, a saber, Chrisomona Wakim y Lutgerding PeSela. A partir de los resultados de la investigación, el sospechoso fue acusado en virtud del Párrafo 351 (1) del Código Penal sobre la persecución.

«El sospechoso ha sido detenido en el Centro de Detención de la Policía de Ambon después de someterse a un examen médico en el Hospital Bhayangkara. Este caso se procesará de acuerdo con la ley aplicable», dijo IPDA Janet.

La policía aseguró que la situación en la escena permaneciera segura y controlada. Se pidió a los residentes locales que no tomaran medidas a Vigilante, considerando que este caso había sido manejado por las autoridades.

«Invitamos a todos los residentes para que cada problema se resuelva por deliberación, no por violencia que en realidad conduce a criminal», concluyó Ipda Janet. (Usman Mahu/Tvone/Maluku)