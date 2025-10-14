«La muerte del policía de Haryana es una cuestión de respeto a todos los dalits; el Primer Ministro y el CM deberían actuar de inmediato»







líder del congreso Raúl Gandhi el martes dijo que la muerte del oficial de policía de Haryana y Puran Kumar tiene que ver con el respeto de todos los dalits, instando al primer ministro (PM) Narendra Modi y al ministro principal (CM) Nayab Singh Saini a tomar medidas inmediatas y arrestar a los funcionarios responsables de ello, informó la agencia de noticias PTI.

Dirigiéndose a los periodistas después de reunirse con la familia del oficial superior, que fue encontrado con una herida en su residencia de Chandigarh la semana pasada, Gandhi dijo que Kumar había enfrentado una discriminación sistemática destinada a desmoralizarlo y dañar su carrera.

Sus declaraciones se produjeron horas después de que gobierno estatal A última hora de la noche del lunes, el general adjunto de la policía estatal (DGP), Shatrujeet Kapur, fue despedido.

Anteriormente, el gobierno había trasladado a Narendra Bijarniya, ex superintendente de policía de Rohtak, en relación con la muerte del agente del IPS.

Ambos oficiales se encuentran entre los ocho oficiales superiores nombrados en una nota final supuestamente dejada por Puran, en la que los acusó de «discriminación flagrante basada en castas, dirigida contra acoso mental, humillaciones públicas y atrocidades».

Gandhi, que conoció a la esposa de Kumar, el alto burócrata de Haryana Amneet P Kumar, a sus dos hijas y a otros miembros de la familia en Chandigarh, presionó para que se permitiera el funeral, informó PTI.

«Mi mensaje como LoP (líder de la oposición) al primer ministro y al primer ministro de Haryana es que cumplan el compromiso que han dado a estas dos hijas y dejen que se celebre el funeral de su padre y detengan esta ‘tamasha'», dijo Gandhi.

La familia aún no ha permitido una autopsia.

«… poner fin a la presión sobre esta familia», dijo Gandhi, enfatizando que deberían tomarse medidas inmediatas contra los funcionarios nombrados en la nota. Los arrestan», añadió.

Cuando se le preguntó si la familia había dado su consentimiento para una autopsiaDijo que la familia está enviando un mensaje sencillo.

«Y eso es cierto. Dicen que necesitan respeto», dijo Gandhi.

También criticó al CM Saini por no cumplir con su compromiso de realizar una celebración libre y justa. consultaInformó el PTI.

«Ha ocurrido una tragedia. Él era un funcionario del gobierno y el primer ministro se comprometió personalmente con la familia a que se llevará a cabo una investigación libre y justa y se iniciarán acciones en el asunto», dijo Gandhi.

el primero Congreso El jefe, que estuvo cerca de una hora con la familia, dijo que era evidente que el tema no era de unos pocos días.

«Durante muchos años, se ha producido una discriminación sistemática para desmoralizar a este oficial, para dañar su carrera y su reputación».

Añadió que el asunto no concierne sólo a una familia sino al respeto de todos los dalit del país.

«El mensaje equivocado está llegando a millones de hermanos y hermanas dalits en el país… que no importa cuán exitoso, inteligente o capaz seas, si eres un dalit, puedes ser reprimido, aplastado y desechado. Esto no es aceptable para nosotros», dijo Gandhi.

Señaló además que se hicieron esfuerzos para poner fin a la carrera de Kumar, lo que lo llevó a quitarse la vida.

«Denle respeto después de su muerte. Si no lo respetan, entonces no es aceptable para nosotros», dijo.

Kumar, un oficial del lote de 2001 de 52 años conocido por sus intervenciones sobre los derechos de los oficiales, cuestiones de antigüedad y otros asuntos, había sido designado recientemente como Inspector General, Centro de Entrenamiento Policial (PTC), Sunaria, Rohtak.

Su esposa, Amneet P Kumar, es comisionada y secretaria del Departamento de Cooperación Exterior del gobierno de Haryana. Estaba en Japón como parte de una delegación encabezada por el primer ministro cuando Kumar fue encontrado muerto el 7 de octubre.

Gandhi también se refirió a un «caso falso presentado», aparentemente en alusión a un contratista de licores en Rohtak que presentó una soborno denuncia contra el agente de policía Sushil Kumar. El contratista alegó que Sushil Kumar pidió un soborno de 2,5 lakh de rupias en nombre de Puran Kumar cuando fue destinado allí.

Sushil Kumar fue arrestado recientemente.

(Con entradas PTI)





