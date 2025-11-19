La muerte de una quinta persona revelada en Disney World en un mes

Una quinta persona murió en un mundodisney propiedad el 8 de noviembre, en lo que ha sido un mes inusualmente activo en cuanto a incidentes en torno a los parques temáticos y centros turísticos de Florida, según TMZ. Se compartieron pocos detalles sobre la persona que fue encontrada muerta en el resort de Saratoga Springs, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Orange.

La muerte hace casi dos semanas se produce después de dos suicidios: un mujer el 14 de octubre y un hombre el 23 de octubre, ambos en el Contemporary Resort.

El 21 de octubre, un hombre de unos 60 años sufrió un episodio médico en Fort Wilderness Resort and Campground, mientras que otra muerte de una persona de unos 60 años ocurrió cuando una mujer tuvo una emergencia médica en Disney’s Pop Century Resort el 2 de noviembre y murió después de ser trasladada a un hospital.

A lo largo de los años, decenas de personas han muerto en el parque y los centros turísticos circundantes, en su mayoría por causas naturales, pero ¿qué podría explicar este repentino grupo? “

Una combinación de seguimiento de llamadas de emergencia en tiempo real, comunidades de fans muy comprometidas y una mayor visibilidad en línea ha atraído una mayor atención a incidentes que, en años anteriores, tal vez no se hubieran discutido ampliamente”, especula el Cenas en Disney blog.

Disney World tiene más de 58 millones de visitantes al año en sus parques y 36 complejos turísticos.

Mientras tanto, en todo el país, una mujer de unos 60 años murió el 6 de octubre después de sufrir un incidente médico mientras viajaba en la atracción Haunted Manor en Disneyland en Anaheim. El experto en parques temáticos Dennis Spiegel tviejo el LA Times en ese momento la seguridad del viaje no era un problema. «La transparencia está al más alto nivel para Disney», dijo. «Es mucho más seguro viajar en Space Mountain o en cualquier atracción de Disneyland durante un mes seguido que conducir un día por la autopista 405».