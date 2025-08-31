





La reciente muerte del periodista de 33 años Mariam Dagga en Gaza Debido a que los ataques israelíes causaron a los activistas israelíes y palestinos que salieran a las calles de Nazaret en protesta. Los activistas llevaban calcomanías de prensa azul y blanca «utilizadas para identificar periodistas en áreas peligrosas» en chaquetas de escamas y otras ropa mientras se recuperaban para la paz en Gaza. Su mensaje: el periodismo no es un delito. Dagga fue asesinado a principios de esta semana cuando las fuerzas israelíes atacaron al Hospital Nasser en Khan Younis en Gaza. La guerra ha matado a casi 200 periodistas entre decenas de miles de personas.

«No asesines a la verdad», leyó un banner que los manifestantes sostuvieron. Algunos golpearon macetas vacías para simbolizar el hambre en la tira de Gaza y protestar por el asesinato de periodistas. Dagga se encontraba entre un grupo de periodistas que regularmente se basaron en el hospital durante la guerra, que comenzó el 7 de octubre de 2023 cuando un ataque de militantes de Hamas dentro de Israel cobró la vida de 1.200 personas y resultó en que 251 personas fueran rehenes.

El difunto periodista Mariam Dagga. Pic/x@malonebarry

El padre de Mariam, Riyad, se sentó en su tienda en Khan Younis, a casi 180 kilómetros de distancia de Nazaret. Recordó la sorpresa absoluta que sintió cuando escuchó lo que sucedió. «No podía caminar. Y no sabía qué había a mi alrededor cuando escuché la noticia. La persona que me dijo que la noticia dijo que Mariam era martirizado, y me derrumbé», dijo, con los ojos brotando con lágrimas. Además, Israel pronto frenará o detendrá la ayuda humanitaria en partes del norte de Gaza, ya que expande su intento ofensivo de paralizar a Hamas, dijo el sábado un funcionario.

Funcionarios del gobierno israelí no invitados a la Feria de Armas de Londres

El Reino Unido ha prohibido a los funcionarios del gobierno israelí que asistan a la mayor feria de armas del país por una creciente preocupación por la crisis humanitaria en Gaza. La decisión no cubre a los representantes de los contratistas de defensa israelíes, a quienes se les permitirá asistir al Exposición DSEI UKProgramado para el 9 al 12 de septiembre en Londres. El evento fue conocido anteriormente como Equipos de Defensa y Seguridad Internacional.

Gran Bretaña Primer Ministro Keir Starmer. Imágenes Pic/Getty

«El Gobierno israelí La decisión de escalar aún más su operación militar en Gaza está equivocada «, dijo el gobierno británico en un comunicado.» Como resultado, podemos confirmar que no se invitará a la delegación del gobierno israelí a asistir a DSEI UK 2025 «. La decisión se produce después de que el primer ministro Keir Starmer en julio anunció planes para reconocer un estado palestino a menos que Israel tome medidas para poner fin a la crisis en Gaza.

