La movilidad de Nataru explota y la protección de viajes se convierte en un objetivo

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones (Ministerio de Transporte) registró hasta 10.117.847 personas que lo han hecho viaje utilizar el transporte público durante los nueve días del Transporte de Navidad y Año Nuevo 2025/2026.

Esta cifra experimentó una tendencia ascendente del 4,85 por ciento en comparación con la Navidad y el Año Nuevo 2024/2025.

El aumento de la movilidad comunitaria también aumenta la posibilidad de que surjan diversos obstáculos para los viajes.

Esta condición también fomenta un aumento en la demanda de seguros de viaje como forma de seguro de viaje. protección de diversos riesgos que puedan presentarse, para que el viaje pueda ser seguro, tranquilo y confortable.

Director de marketing BRI vida Sutadi presenta soluciones de protección de la vida a través de los productos Acci Care y Life Care, para brindar tranquilidad a las personas mientras viajan y con sus familias.

También explicó que a través de Acci Care, los clientes obtienen protección contra el riesgo de accidentes para favorecer un viaje de vacaciones más tranquilo y confortable.

«Este producto Acci Care proporciona beneficios de protección contra el riesgo de muerte e invalidez permanente debido a accidentes, con la opción de períodos de seguro flexibles a partir de 1 día, 1 mes o 1 año, siempre que la edad mínima de registro del cliente sea de 5 años y la edad máxima de 64 años», dijo Sutadi, a través de su comunicado oficial, el jueves 1 de enero de 2026.

Mientras tanto, Life Care brinda protección de la vida como una forma de preparación financiera para las familias en el futuro a través de soluciones de protección y protección.

Este producto ofrece beneficios de protección si existe riesgo de muerte por cualquier causa, facilidad de compra de servicios y reclamos electrónicos, primas accesibles según las necesidades y sin proceso de chequeo médico.

Según Sutadi, las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (nataru) Al igual que el regreso a casa del Eid, no sólo forma parte de la cultura de la sociedad indonesia, sino que también se ha convertido en un estilo de vida. Por ello, cada año aumenta la necesidad de contratar un seguro de protección en viajes.

«Acci Care y Life Care son seguros de viaje a todo riesgo que te aportarán tranquilidad a la hora de viajar, ya sea solo o en familia de vacaciones, incluso en viajes de negocios», destaca Sutadi.

El seguro de viaje es un paso inteligente para garantizar que las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (Nataru) se desarrollen sin problemas y sin cargas financieras debido a eventos inesperados.