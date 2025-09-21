La moto fue arrastrada, el conductor fue asesinado trágicamente trágicamente por un remolque en Pademangan

Yakarta, Viva – El accidente mortal que ocurrió en Jalan Lodan Raya, Pademangan, North Yakarta, reclamó la vida de un conductor motor Después triturado camión El trailer está justo en frente del almacén de aluminio y inoxidable.

Leer también: Un accidente mortal en BSD, SUV fue conducido por ABG Hit 3 Motorcycles: una persona fue asesinada



Se sabe que el número de muertos tiene las iniciales SW, un conductor de motocicleta Honda Supra con el número de policía B-6601-ifh. Durante el incidente, viajaba con un colega, AZM, que sobrevivió pero sufrió heridas.

«Sucedió el viernes 19 de septiembre de 2025», dijo el jefe de la Sub Dirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, Comisionado Adjunto de Policía Ojo Ruslani, domingo 21 de septiembre de 2025.

Leer también: Comprar una motocicleta Suzuki debe preocuparse por el taller





Ilustración de accidentes de tráfico Foto : Entre/documentación personal

Explicó, inicialmente, la moto conducida por SW conducía de oeste a este e intentó superar el remolque con el remolque numerado B-9097-AU desde el lado izquierdo. Sin embargo, la moto supuestamente perdió el control hasta que cayó.

Leer también: Filas de motocicletas de cruceros BBM económico, cómodo viaje diario y viaje



«El conductor cayó hacia la derecha y luego se aplastó por la rueda trasera del remolque, mientras que los pasajeros cayeron hacia la izquierda», dijo.

SUDOESTE Delicado Instantáneamente en su lugar debido a lesiones graves en la cabeza. Su cuerpo fue llevado al RSCM para un examen más detallado. Mientras tanto, el pasajero todavía está en tratamiento médico. Hasta ahora, la policía todavía está investigando la causa exacta del accidente.