La moto de repente no arranca, ¡esta es una causa común que a menudo se ignora!

Jacarta – Cambiar en bicicleta motor a menudo se considera que componente trivial, aunque su papel es muy importante para favorecer la seguridad y el confort en la conducción.

El interruptor funciona para operar varias funciones vitales, como señales de giro, bocina, faros y arranque eléctrico. Cuando el motor cambia repentinamente muerto o no trabajar, jinete puede experimentar dificultades e incluso correr el riesgo de sufrir accidentes, especialmente cuando se conduce con mucho tráfico.



Ilustración de una moto automática. Foto : VIVA.co.id/Yasin Fadillah

El problema de que un interruptor de repente no funcione lo experimentan con bastante frecuencia los motociclistas, tanto de motos viejas como de motos relativamente nuevas.

Una de las causas más comunes es la acumulación de suciedad dentro de la carcasa del interruptor. El polvo, la arena y el agua de lluvia pueden entrar a través de pequeños huecos en el interruptor y luego depositarse en los contactos eléctricos. Si no se controla, esta suciedad obstaculizará el flujo de corriente eléctrica, de modo que el interruptor se volverá pesado al presionarlo, no responderá o incluso se apagará por completo.

Además de la suciedad, el factor edad de uso también influye mucho. Los interruptores que se utilizan todos los días experimentarán desgaste en sus componentes internos, como resortes y placas de contacto.

En las etapas iniciales, los conductores suelen sentir que el botón se afloja o no vuelve a su posición original después de presionarlo. Si esta condición continúa, los componentes dentro del interruptor pueden dañarse y hacer que el interruptor deje de funcionar por completo.

El óxido también es una causa común, especialmente en las motos que suelen estar expuestas a la lluvia o guardadas en lugares húmedos. La corrosión en los contactos eléctricos interrumpirá el flujo de corriente, de modo que el interruptor parece normal desde el exterior pero no puede conducir la electricidad correctamente.

Esta condición ocurre a menudo sin que el conductor se dé cuenta, porque el daño no es visible inmediatamente a simple vista.

Los problemas con los interruptores de las motocicletas no siempre se originan en el propio interruptor. Las perturbaciones en el cable eléctrico conectado al interruptor también pueden provocar que el interruptor se apague. Los cables rotos, sueltos o con cortocircuito dificultarán el flujo de electricidad hacia el interruptor.

Los daños a este cable pueden deberse a la antigüedad de uso, instalación de accesorios adicionales que no cumplen con los estándares o factores externos como mordeduras de animales pequeños en el área de estacionamiento.