La moto de Patwal está equipada con un asiento para pasajero, al parecer esa es su función

Yakarta, VIVA – Hay algo interesante en la aparición de las motos de patrulla y escolta (Patwal) último perteneciente a Korlantas policia nacional en 2025. Uno de ellos es el diseño de la motocicleta que ahora está equipada con un pasajero o asiento doble, algo que rara vez se encontraba en las motocicletas Patwal anteriores.

Lea también: Las multas de tráfico manuales están casi extintas, la Policía Nacional afirma que ya no hay “dinero de la paz” en la calle



En el vídeo del canal. Cuerpo de Tráfico de la Policía de YouTubevisto VIVA Automotriz El martes 14 de octubre de 2025, Wahyu, como instructor de ISDC, explicó las razones detrás de este diseño único. Según él, la existencia de asientos adicionales no es sólo un accesorio, sino que tiene una función importante en situaciones de emergencia.

«Si hay un atasco muy intenso y los vehículos de cuatro ruedas no pueden pasar, los VIP pueden hacer autostop con esta motocicleta», explicó. De esta manera, el proceso de escolta puede continuar incluso si las condiciones de la carretera lo hacen imposible para los automóviles.

Lea también: Kakorlantas: ETLE no es sólo una aplicación de tecnología, sino una transformación de la aplicación de la ley orientada a la confianza pública



Esta característica también responde a la necesidad de escolta en terrenos densos, como centros urbanos o calles estrechas. Los VIP que son transportados aún pueden trasladarse rápidamente al lugar con un nivel de seguridad garantizado.

Además de asientos adicionales, esta motocicleta también está equipada con un respaldo y una caja trasera que se puede utilizar para guardar un casco de repuesto. Así, cuando los VIP tienen que desplazarse en moto, ya hay cascos de seguridad disponibles en el lugar.

Lea también: Sin bloquear el manillar, una Rp. 250 millones de Harley fueron robadas por ladrones en la ciudad de Senayan, este es el final



Este concepto muestra que el diseño de la motocicleta Patwal es ahora más flexible y adaptable a diversas condiciones del campo. Las motos no sólo son un medio de escolta, sino también un medio de transporte alternativo para importantes invitados estatales.

Korlantas Polri parece querer garantizar que cada segundo del trabajo de escolta se desarrolle sin problemas. «Con esta característica, las escoltas se pueden seguir realizando de forma segura, rápida y eficaz», afirma Wahyu en el vídeo.

Estas motos no sufrieron grandes modificaciones, pero recibieron importantes equipamientos adicionales como luces estroboscópicas, sirenas y un sistema de comunicación por megafonía. Todo instalado para apoyar la efectividad de las tareas en campo.

El diseño ergonómico también garantiza la comodidad para el conductor y los pasajeros. Con una suspensión que se puede ajustar automáticamente, la moto se mantiene estable incluso cuando lleva carga adicional