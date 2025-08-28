La modificación especial de Ducati es la clave para el renacimiento de Pecco Bagnaia

VIVA – En la mitad de la temporada Motogp 2025 que está lleno de desafíos, Ducati Intentando ayudar a Francesco a «Pecco» Bagnaia redescubrió la confianza que había desaparecido mientras manejaba la moto GP25. Este paso se convirtió en una prioridad después de que el campeón mundial se enfrentó dos veces a uno de sus peores fines de semana en el circuito de Balaton Park, Hungría.

Según el dental de Dall’igna, Gerente General de Ducati Corse, un gran cambio en la configuración del motor durante el Gran Premio de Hungría logró devolver lo que llamó «sentirse que debería ser normal» para Bagnaia.

«Este es un fin de semana verdaderamente complicado para Bagnaia, desde el entrenamiento hasta las rondas de calificación y luego hasta el médico de cabecera», escribió, citado por Viva del accidente el jueves 28 de agosto de 2025.

Aunque experimentaba dificultades desde la sesión de entrenamiento hasta las calificaciones, el corredor italiano nuevamente sintió la sensación de control durante la carrera, lo que se consideró un progreso importante.

Dall’igna enfatizó que lo más importante no fue el resultado final de la carrera, sino más bien la capacidad de Bagnaia para sentirse estable y cómodo con una motocicleta. Según él, una vez que esta sensación regrese, la actuación seguirá por sí misma. El equipo también espera que en la próxima serie Bagnaia continúe la tendencia positiva.

Las peores condiciones de la temporada y Apoyo Lleno de ducati

GP Hungría es una de las semanas más desafiantes para Bagnaia esta temporada. No pudo ingresar al primer Q2 esta temporada, solo terminó 13º en Sprint, y terminó noveno en la carrera principal. Sin embargo, Ducati todavía ofrece soporte completo, dando lo que Bagnaia necesita para sentirse cómodo nuevamente con GP25.

Frustración y presión mental

Esta difícil situación no solo es técnica, sino también mental. El propio Pecco había reconocido sus tiempos difíciles, llamando a Hungría como un período tenso y confirmó la necesidad de apoyo del equipo. Dijo que alrededor de 50 personas trabajaron duro con él para encontrar soluciones que van desde cambios en la configuración hasta ajustar el estilo de carreras.

Esfuerzos para experimentar con técnicas técnicas y ajustes de estilo de conducción

Ducati incluso desarrolló una moto prototipo de pista plana, basada en Desmo450 MX, para que Bagnaia pueda entrenar en esquinas suaves y entrenar el control del motor en una condición resbaladiza. Este es un enfoque creativo inspirado en la adaptación de Marc Márquez al carácter del motor que exige un control fino y una alta estabilidad.

Apoyo de Ducati y afirmación positiva

Ducati MotoGP Argentina 2025

La declaración de Dall’igna no solo es soporte técnico sino también psicológico. Afirmó que Ducati creía completamente en la capacidad de Bagnaia, y confiaba en que su rendimiento explotaría nuevamente después de que regresara la confianza normal. Ducati eligió centrarse en el proceso, no solo los resultados directos.

Ducati ahora se basa en una serie de intervenciones: que van desde cambios en una configuración drástica, soporte sólido del equipo, hasta un entrenamiento especial de seguimiento plano. Todo eso está diseñado para ayudar a Bagnaia a restaurar la sensación de comodidad en la parte delantera de la moto GP25, que es el principal desafío para él este año.

El enfoque de Ducati en los detalles técnicos y psicológicos muestra que la victoria en MotoGP no se trata solo de la velocidad, sino también de la sensación de seguridad, consistencia y confianza del corredor.