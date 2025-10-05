La modificación de Maxi Yamaha es una tendencia en Makassar

Macasses, Viva – La emoción del evento CustomAxi Yamaha 2025 continuó en Makassar el 28 de septiembre. Este evento es parte de una serie de décadas de Maxi Yamaha en el este de Indonesia.

Leer también: Kustomfest 2025 y Ldquo; Madchinist & rdquo ;: El espíritu que encendió el incendio de la industria de la modificación nacional



El entusiasmo de los amantes de Maxi Yamaha en esta ciudad es claramente visible desde la mañana. Cientos de NMAX, Aerox, Lexi, a los usuarios de XMAX participaron en la actividad de viaje del domingo por la mañana mientras mostraban la moto modificación a ellos.

Según Rifki Maulana, PR, YRA & Community Manager de PT Yamaha Indonesia Motor Mfg., Makassar tiene una base de usuarios muy grande.

Leer también: Actualización de precio de Yamaha Trail Motorbike Octubre de 2025, adecuado para todoterreno y enduro



«No es sorprendente que Maxi Yamaha sea ahora uno de los artículos de estilo de vida que es muy amado por los consumidores leales en Makassar, y uno de ellos es para las necesidades de modificación», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, domingo 5 de octubre de 2025.

El evento en Makassar este año no solo muestra la creatividad de los modificadores. El evento también se combinó con una celebración de 50 años del principal comerciante de Yamaha Suracojaya Abadimotor, que formó parte del viaje de Yamaha en South Sulawesi.

Leer también: Actualización de precios de la motocicleta Yamaha Vixion, MT-15, R15, al R25 de octubre de 2025



La clase Super Maxi y Street Maxi son las principales atracciones de los visitantes. Aquí, los modificadores muestran su innovación en la revisión de la moto estándar en un trabajo diferente de lo habitual.

Uno de los trabajos únicos se muestra en la modificación XMAX. Esta moto se puede encender y controlar sus características, incluida la pantalla del viento, solo con el joystick de PlayStation.

Además de los espectáculos de modificación, CustomAxi Makassar también presenta varias competiciones. A partir de la competencia de fotografía, Battle Breakdance, para BeatBox, se une para animar la atmósfera.

Los participantes y los visitantes también fueron invitados a mantener la aptitud física a través del cuerpo de la sesión del cuerpo. Para no olvidar, Live Custom Air Brush de artistas locales también es una atracción especial.

Al final de la tarde, la serie de eventos cerró con un paseo al atardecer titulado Maxifun Reborn. El escenario de entretenimiento musical también se suma al ambiente animado.