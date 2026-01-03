La moda de la esposa de Zohran Mamdani en la inauguración fue el centro de atención, al parecer llevaba un abrigo alquilado

VIVA – Justo al inicio del Año Nuevo 2026, Zohhran Mamdani fue nombrado nuevo alcalde de Nueva York. Este momento es la primera historia del alcalde de Nueva York que proviene de ascendencia musulmana y del sur de Asia.

No sólo el momento de la inauguración Zohran Mamdani por sí solo atrae la atención del público. La presencia de la esposa, Rama Duwaji También atrae la atención del público. Rama logró robarse la atención del público a través de la ropa que usó en la inauguración.

El estilo de moda de Rama Duwaji ha logrado robar la atención de los amantes de la moda. Mucha gente piensa que la apariencia de Rama Duwaji es un soplo de aire fresco. Lanzando la página CNN Estados UnidosSábado 3 de diciembre de 2025, Rama Duwaji con un abrigo vintage de Balenciaga. El abrigo es un abrigo alquilado de los archivos de moda.

Combinó el abrigo con botas altas Producción de alquiler de la marca Miista. Se sabe que la marca Miista es bastante popular entre las mujeres jóvenes a las que les gustan los estilos excéntricos sin gastar mucho dinero. Un par de zapatos se vende por 200 dólares o el equivalente a 3,3 millones de IDR.

A través de esta elección, es como si Duwaji dijera que es una joven neoyorquina en general, amante de la moda vintage y de los prácticos zapatos de tacón bajo.

Mientras tanto, en la ceremonia de inauguración y en la fiesta de barrio, Rama Duwaji también logró robar la atención del público. Se le vio vistiendo un abrigo marrón con detalles de piel sintética en los extremos y en las muñecas.

Después de investigar, el abrigo es un traje que es una versión especial de un traje de pasarela diseñado por la diseñadora palestino-libanesa Cynthia Merhej de la marca Renaissance Renaissance. Se dice que Rama Duwaji compró esta ropa especial usando su bolsillo personal, según un portavoz del gobierno.

La impresionante apariencia de Rama Duwaji no puede separarse del papel de su estilista, Gabriella Karefa Johnson, quien también fue editora colaboradora de Vogue. Karefa-Johnson es conocida por criticar abiertamente la industria de la moda y el conflicto entre Israel y Hamas. Es a la vez un conocedor de la moda que asiste regularmente a las semanas de la moda de Milán y París y un crítico agudo. Está acostumbrado a caminar sobre una cuerda muy fina, algo que Duwaji también parece necesitar.