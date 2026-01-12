La misión PSLV-C62 de ISRO falla durante la tercera etapa, se pierden 16 satélites







El El vehículo de lanzamiento de satélites polares (PSLV) -C62 de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), La agencia espacial, que transportaba 16 satélites, incluido un satélite extranjero de observación de la Tierra, «encontró una anomalía» el lunes, indicando el fracaso de la misión.

Se observaron perturbaciones en el cohete durante la tercera etapa, mientras los motores de correa proporcionaban empuje para impulsar el vehículo a la altitud prevista, dijo el presidente de ISRO, V Narayanan, y agregó que se ha iniciado un análisis detallado para identificar la causa. Posteriormente, el cohete se desvió de su trayectoria de vuelo, impidiendo que los satélites fueran colocados en la órbita prevista, informó la agencia de noticias PTI. Según fuentes de ISRO, los 16 satélites se perdieron en el espacio.

Esto marca el segundo fracaso consecutivo de la misión PSLV durante la tercera etapa. Una misión similar en mayo de 2025 (PSLV-C61/EOS-09) también falló debido a un “problema de presión del motor”, que provocó una caída en la presión de la cámara de la carcasa del motor.

El cohete de cuatro etapas, de 44,4 metros de altura, despegó según lo previsto a las 10.18 horas desde Sriharikotatadespués de una cuenta regresiva de 22,5 horas. La misión tenía como objetivo desplegar un satélite primario de observación de la Tierra junto con múltiples satélites acompañantes en una órbita sincrónica del Sol de 512 km durante un vuelo de aproximadamente 17 minutos.

La secuencia de lanzamiento automático comenzó tras la aprobación del director de la misión, y los científicos de ISRO proporcionaron actualizaciones en tiempo real a medida que el cohete ascendía. Las primeras fases del vuelo se desarrollaron según lo previsto.

Sin embargo, después de que se encendió la tercera etapa, una calma incómoda se apoderó del Centro de Control de Misión. Refiriéndose a la situación, Narayanan dijo: «El PSLV es un vehículo de cuatro etapas con dos etapas sólidas y dos etapas líquidas. Se esperaba el rendimiento del vehículo hasta el final de la tercera etapa. Cerca del final de la tercera etapa, observamos más perturbaciones en el vehículo y posteriormente, una desviación en la trayectoria de vuelo».

ISRO comienza una investigación detallada

Al confirmar el fracaso de la misión en X, ISRO declaró: «La misión PSLV-C62 encontró una anomalía durante el final de PS3 (tercera etapa) del vehículo. Se ha iniciado un análisis detallado».

La misión PSLV-C62 encontró una anomalía al final de la etapa de PS3. Se ha iniciado un análisis detallado. -ISRO (@isro) 12 de enero de 2026

El agencia espacial no proporcionó más detalles.

Más tarde, en una breve conferencia de prensa, Narayanan, quien también es Secretario del Departamento del Espacio, dijo: «Como todos ustedes saben, hoy intentamos la misión PSLV-C62/EOS-N1… la misión no pudo avanzar en la trayectoria de vuelo esperada. Esa es la información disponible en este momento».

Añadió: «Estamos revisando los datos recopilados de todas las estaciones terrestres. Una vez que se complete el análisis, nos comunicaremos con usted».

(Con entradas PTI)









Fuente