La misión del equipo del equipo nacional U-23 indonesio debe ganar contra Corea del Sur para la Copa Asiática 2026

Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 enfrentará el partido de la vida y la muerte contra Equipo nacional de Corea del Sur U-23 en el partido final de la calificación del Grupo J Copa asiática u 23 2026. Este partido es crucial porque Garuda Muda debe ganar para mantener la esperanza en las finales de Arabia Saudita.

Leer también: Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo de la vida de la vida en vivo Indonesia U-23 vs Corea del Sur esta noche



Hasta ahora, Indonesia todavía está en una fuerte competencia en la mejor clasificación de segundo lugar. A partir de datos temporales, los cuatro primeros están ocupados por China, Irán, Turkmenistán y Yemen, quienes recolectaron 6 puntos.

Garuda Muda se sentó en quinta posición recolectando 4 puntos de 2 partidos, los resultados de la victoria sobre Macao y un empate contra Laos.

Leer también: Ordene Gerald Vanenburg antes del partido de la vida y la muerte del equipo nacional indonesio U-23 vs. Corea del Sur



Solo cuatro de los mejores finalistas se clasificaron para las finales de la Copa Asiática U-23 2026 en Arabia Saudita. Con referencia a la clasificación actual, donde Indonesia está fuera de los cuatro primeros, la victoria se vuelve obligatoria para el equipo realizado por Gerald Vanenburg.

Si solo ganó un empate, Indonesia solo recolectó 5 puntos y no pudo perseguir a los cuatro mejores equipos que habían recolectado 6 puntos.

Leer también: Antes del equipo nacional indonesio U-23 vs. Corea del Sur, Gerald Vanenburg: ¡Una vez defendí la Liga de Campeones!



Mientras tanto, Corea del Sur es un oponente difícil porque son el equipo asiático líder que está lleno de experiencia en el nivel U-23. La victoria sobre los guerreros taeguk no es solo una cuestión de prestigio, sino también la única forma de garantizar boletos para la Copa Asiática U-23 2026.

El entrenador de Gerald, Vanenburg, confirmó la importancia de la mentalidad ganadora para los jóvenes jugadores indonesios. Espera que la confianza de su equipo pueda ser la clave para ganar tres puntos.

La mejor competencia de segundo lugar

La mejor ranura de segundo lugar solo está disponible para los cuatro mejores equipos, por lo que esa competencia es muy ajustada. Con 4 puntos, Indonesia todavía tiene una gran oportunidad, pero un empate y mucho menos perder ante Corea del Sur puede hacer que la posición de Garuda Muda desplazada por otros equipos.

Este partido decisivo tendrá lugar el martes 9 de septiembre de 2025 a las 19.30 WIB y se transmitirá en vivo a través de videos y estaciones de televisión nacionales. El público del fútbol de Homeland espera que Garuda Muda pueda repetir la historia de la calificación para la Copa Asiática U-23 como la edición anterior.