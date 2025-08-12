La misión alienta a los corredores a ir más allá de los límites en 10x Run

VIVA – Amartha nuevamente celebró el evento correr Anual titulado AMARTHA 10X Run With A Mission alienta a los participantes a ir más allá de sus propios límites y convertirse en la mejor versión. Este año, el evento lleva el tema «Beat Your Best» y se llevará a cabo en el West Plaza Gelora Bung Karno, Yakarta, el 28 de septiembre de 2024.

Leer también: Hecho en Indonesia Run 2025 celebrado con éxito, corriendo juntos apoyando a la industria deportiva indonesia



«Con el espíritu de Beat Your Best, queremos inspirar a los participantes a disfrutar del proceso de ejecución al tiempo que encuentran el mejor potencial en él», dijo el martes SVP Marketing & Growth Amartha, Sheldon Chuan, en Yakarta.

Este año, el número de participantes aumentó a 5,200 personas, significativamente de 3.000 participantes el año pasado. La categoría de competencia también aumentó a tres: Kids Dash (100m, 200m, 400m), 10k y medio maratón (HM).

Leer también: Mattaka rompió el récord de Muri a través de la prueba de resistencia al techo en el evento Pancasakti Run Run



«La diversificación de la categoría de carrera refleja la transformación de Amartha, lo que fortalece nuestro compromiso de empoderar a los empresarios de MIPYME en Indonesia. Los servicios de Amartha están creciendo con una variedad de innovaciones financieras digitales que facilitan las MIPYME de las bases en el desarrollo de su negocio», dijo Sheldon.

Sheldon también abrió oportunidades para agregar nuevas categorías el próximo año, incluido el maratón completo.

Leer también: Green Run 2025, la iniciativa del Ministerio de Industria invitó al público a apoyar la transformación de la industria verde



En su implementación, Amartha coopera con Indonesia Muda Road Runner (IMRR), que tiene la tarea de garantizar la seguridad y la comodidad de todo corredor.

«Estamos tratando de proporcionar la mejor experiencia de funcionamiento para que los participantes puedan correr de manera segura y cómoda y concentrarnos en vencer a sus objetivos», dijo Satrio Guardian, director de IMRR.

Además de la competencia, los participantes obtendrán una experiencia única a través del apoyo moral de las madres en varios puntos de vítores, el símbolo del espíritu de las parejas de mujeres de Amartha que durante los últimos 15 años lucharon por construir una economía familiar en la región.

El costo de la categoría de Dash Kids tiene un precio de RP. 250 mil, 10k Rp. 350 mil, y HM Rp500 mil. «(La cuota de los participantes) ha (llena) más del 50-60 por ciento y HM está casi arriba. HM parece más, tal vez 70-80 por ciento», dijo Sheldon.