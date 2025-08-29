La misa de los manifestantes que ingresaron a la sede de la policía de Metro Jaya fue golpeado hacia atrás

Yakarta, Viva – Masa manifestantes Lo que era caótico y entró en la sede de la Policía Metropolitana de Yakarta fue golpeado por la policía. Fueron rociados con cañón de agua hasta que finalmente se retiraron con éxito de la Mapolda.

Sin embargo, las masas no se rindieron e intentaron entrar nuevamente. La policía continuó sobreviviendo rociando cañones de agua nuevamente. Pero, porque no quería dispersarse al final, la policía tuvo tiempo de vomitar gases lacrimógenos.

Además, las masas ya no están lanzando botellas sino piedras a las bombas Molotov. Hasta 19.11 WIB, los manifestantes aún sobrevivieron a Metro jaya mapolda.

Para tener en cuenta, la masa de la demostración fue realizada por la cola de un taxista de motocicleta en línea o Ojol nombrado Affan kurniawanasesinado por ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car.

Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis.

La séptima identidad, a saber, Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.