La misa de la casa de la casa de Eko Patrio, el colchón al gato fue traído

Yakarta, Viva – Casa Miembro de DPR RI EKO Hendro Purnomo o Eko Patrio En Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, South Yakarta, fue saqueado por las masas el sábado por la noche, 30 de agosto después de la construcción que tuvo lugar en el área central de la ciudad capital.

Escucha Entre En el lugar, varios muebles para el hogar, ropa, hasta que los productos electrónicos parecen dispersos, el piso de la casa estaba lleno de vidrio de vidrio y ventanas rotas arrojadas con objetos duros.

Algunas personas fueron vistas llevando sillas, luces, sillas, maletas, oradores de estudio y colchones de la casa llamado Eko, vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI.

Los residentes saquearon la casa de Eko Patrio Foto : Antara/M Riezko Bima Elko Prasetyo

De hecho, las masas trajeron varios gatos mascotas que entraron en la casa. «Quiero adoptar gatos», dijo un residente mientras llevaba un gato Angora que tomó del interior de la jaula en el sótano de la casa.

Los oficiales de seguridad y los funcionarios vestidos con un camuflaje completo que estaban en espera afuera y dentro de la casa parecían incapaces de hacer mucho cuando la gente continuaba llegando.

No solo son manifestantes cuyas caras son la pasta de dientes de Cemong, sino que también hay hombres en la moda en autos de moda, madres y jóvenes vestidas para dormir ocupadas de un lado a otro para hacer cada artículo valioso desde el interior de la casa de lujo de tres pisos para vaciar.

«Cuando más tengan ropa, zapatos que pertenecen a los ricos. Mas Eko … un buen consejo … gracias», gritaron.

La mayoría de los residentes afirmaron conocer la ubicación y la actividad Saqueo En la casa desde la distribución de videos de transmisión en vivo y también imágenes de video cargadas en varios canales de redes sociales.

Las actividades de las personas que están ocupadas liderando bienes son gafas de muchos residentes que llenan el camino alrededor del magnífico complejo de viviendas.

«Solo Sampenih, ¿todavía hay bienes en el palacio? Todavía lo está buscando», dijo la multitud de la multitud.

Anteriormente, Eko Patrio estaba en el centro de atención pública después de subir un video de parodia en su cuenta personal de Tiktok @ekopatriosuper que se presentó actuando como una música discomokey «en Horeg».

El video provoca fuertes críticas de los ciudadanos porque se considera no sensible a los problemas de la comunidad. Y luego el sábado por la noche, Eko transmitió oficialmente sus disculpas al público a través de subidas de video en su cuenta personal de Instagram. (Hormiga)