La mirada asesina del terapeuta de spa encontrado muerto en una pensión en Bekasi

Yakarta, VIVA – Caso muerte una persona terapeuta SPA en la ciudad Bekasi Finalmente encontré un punto brillante. La policía arrestó a un hombre llamado Ahmad Riansa, del que se sospechaba fuertemente que estaba involucrado en la muerte de la víctima.

Lea también: Única e inusual, esta región prohíbe el nacimiento y la muerte, ¿cuál es el motivo?



La víctima con las iniciales SM (23) fue encontrada muerta en la habitación de la pensión Al-Ash, Jalan Teniente Arsyad Raya No. 3, RT 004/012, Kayuringin Jaya, Bekasi del Sur. El incidente conmocionó a los residentes de la pensión y a los vecinos.

Los agentes de policía de Sanding Village, Sumurbandung Village, distrito de Cikulur, Lebak Regency, Banten, arrestaron al presunto autor el domingo 11 de enero de 2026 por la noche, alrededor de las 23.30 WIB.

Lea también: Ahora puedes saber cuánto tiempo vivirás en el mundo, ¡aquí te explicamos cómo!



«Ahmad Riansa fue arrestado», dijo el jefe de la Subdirección Móvil de Investigación de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario adjunto de policía Ressa F. Marasabessy en una declaración escrita, el lunes 12 de enero de 2026.

La muerte de SM se descubrió por primera vez el miércoles 7 de enero de 2026, alrededor de las 20.26 WIB. El cuerpo de la víctima fue encontrado en la sala de internado después de que no se pudiera contactar con ella desde el mediodía.

Lea también: BNBR adquiere oficialmente el 100 por ciento de la carretera de peaje Cimanggis-Cibitung



Un hombre de iniciales AS, quien afirmó ser familiar de la víctima, acudió al lugar a petición de la madre biológica de la víctima.

«Porque no se pudo contactar a la víctima desde la tarde», dijo Ressa.

Al llegar al lugar, AS llamó a la puerta de la habitación de la víctima. Sin embargo, no hubo respuesta desde dentro. Entonces AS pidió ayuda al director de la pensión, de iniciales DRH, para abrir la puerta de la habitación.

Debido a que la puerta estaba cerrada desde adentro, los dos la abrieron usando una llave duplicada. Una vista sorprendente se vio cuando se abrió la puerta.

«Cuando se abrió la puerta vio que la víctima ya estaba sin vida», dijo.

Alrededor del cuerpo de la víctima, los agentes encontraron botellas que contenían líquido limpiador de baños y vómito. La policía aún está investigando los hallazgos para revelar la causa de la muerte de la víctima, así como el motivo del presunto asesinato.