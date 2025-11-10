La Ministra de Comercio, Busan, da consejos para que el mercado de la industria de la moda indonesia se expanda y gane más dinero

Jacarta – empresarios moda impulsado a maximizar las ventas administrando tiendas simultáneamente (omnicanal). De esta manera el mercado alcanzado puede ser más amplio y el potencial de ganancias mayor.

El ministro de Comercio, Budi Santoso (Busan), dijo que las tiendas físicas brindan una experiencia de compra directa, luego una tienda. atrevido (en línea) ayuda a llegar a un mercado más amplio.

«Así que todos caminan juntos, porque ahora la experiencia de compra a veces también tiene que verse físicamente. Así que vender físicamente también significa vender en línea o omnicanal«, dijo Budi Santoso en el evento de la Semana de la Moda Musulmana de Yakarta 2026 en Yakarta, citado el lunes 10 de noviembre de 2025.

También dijo que el Ministerio de Comercio (Kemendag) siempre apoya a las empresas de moda locales para que sigan desarrollando productos y ampliando su alcance en el mercado. Una forma es a través de la colaboración y sinergia con plataformas de comercio electrónico (comercio electrónico).

Para su información, la omnicanalidad o las ventas que integran offline y online es una solución para superar el fenómeno de los grupos que rara vez compran o lo que se conoce como rojali.



Ministro de Comercio (Mendag), Budi Santoso

Budi explicó que los consumidores tienen derecho a elegir comprar en tiendas físicas o mediante comercio electrónico (comercio electrónico). Según él, lo que hizo Rojali fue normal.

Con los avances digitales, se espera que las tiendas físicas también puedan tener tiendas online. Según él, la mayoría de la gente ve los productos directamente en las tiendas y realiza compras a través del comercio electrónico.

Además, características compras en vivo o vender directamente se convierte en un lugar para mostrar productos reales y no sólo fotografías.

Además, Budi dijo que los propietarios de tiendas físicas, les guste o no, tienen que abrir una tienda en línea, para que después de verla en persona, los compradores potenciales puedan continuar con las transacciones en línea.

También destacó que las tiendas físicas y online se han transformado con los tiempos. Según él, el comercio electrónico no consiste sólo en vender productos, sino que también enseña a empaquetar bien y de forma atractiva los productos. (Hormiga)