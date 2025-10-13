La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, se reúne con el primer ministro Modi







El primer ministro (PM), Narendra Modi, enfatizó el lunes la necesidad de fortalecer Relaciones India-Canadá en sectores clave, incluidos el comercio, la energía, la tecnología, la agricultura y los vínculos entre pueblos, durante una reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, en Nueva Delhi, informó la agencia de noticias PTI.

Según un comunicado oficial, el Primer Ministro Modi recordó su reunión “extremadamente productiva” con su homólogo canadiense Mark Carney durante su visita a Canadá para la Cumbre del G7 en junio. Extendió sus cálidos deseos a Carney y dijo que esperaba futuros compromisos entre los dos países.

Anandque llegó a Nueva Delhi el domingo por la tarde, mantuvo amplios debates destinados a profundizar la cooperación bilateral. Su gira por tres países también incluye visitas a China y Singapur, informó PTI.

Las relaciones entre India y Canadá sufrieron un revés en 2023 después de que el entonces primer ministro Justin Trudeau alegara un posible vínculo indio con el asesinato del separatista de Khalistan, Hardeep Singh Nijjar. Los vínculos han mejorado gradualmente desde que Mark Carney asumió el cargo en abril tras la victoria electoral de su partido, y ambas partes señalaron un restablecimiento del compromiso.

El renovado impulso siguió modo y la reunión de Carney al margen de la Cumbre del G7 en Kananaskis en junio, donde ambos líderes acordaron revitalizar los mecanismos de diálogo y explorar nuevas áreas de colaboración.

El Ministro de Asuntos Exteriores, S Jaishankar, también mantuvo conversaciones con Anand el lunes, durante las cuales ambas partes finalizaron una ambiciosa hoja de ruta para ampliar la cooperación en comercio, inversión, minerales críticos, energía y asociación nuclear civil.

«Las relaciones bilaterales entre India y Canadá han progresado constantemente en los últimos meses. Estamos trabajando para restaurar y revitalizar los mecanismos necesarios para avanzar en nuestra asociación». Jaishankar dijo en sus palabras de apertura.

Añadió que, como observó el Primer Ministro Modi durante su reunión con Carney, el enfoque de la India es «avanzar con una mentalidad positiva».

«Cuando miramos a Canadá, vemos una economía complementaria, otra sociedad abierta y valores compartidos de diversidad y pluralismo. Creemos que eso forma la base para un marco cooperativo cercano, sostenible y de largo plazo», dijo Jaishankar.

(Con entradas PTI)





