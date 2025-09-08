La ministra Ara Pede Kur Housing aumentará la clase de MSME

Yakarta, Viva – Ministro de vivienda y áreas de asentamiento, Maruarar sirait Alias ​​Ara, afirmó ser optimista de que el Programa de Crédito Comercial Popular (KUR) puede impulsar la competitividad Umkm Y empresario nacional.

Además, Ara también cree que el programa Vivienda kur También fomentará la realización del programa de 3 millones de casas.

«Estoy feliz de que Kadin y entre estén involucrados en alentar la socialización de Kur Housing. MsMe puede Promocionado a Next GradeY se ilumina porque el interés es solo del 5 por ciento, mucho más bajo que la banca comercial «, dijo Ara en el área de Gatot Subroto, South Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.



Ministro de PKP, Maruarar Sirait

Afirmó que el programa de vivienda de Kur es una nueva historia para Indonesia, porque la primera vez fue lanzada por el presidente Prabowo.

Además, este programa se dirige a aspectos de su principal provisión para desarrolladores, contratistas, tiendas de construcción, así como del aspecto de la demanda, a saber, de las MIPYME y la comunidad. Por lo tanto, se cree que también construye un ecosistema de vivienda pública más integral.

«Entonces, con este kur residencial, las pequeñas empresas pueden llegar al nivel medio, y el medio puede ser grande. El gobierno ha soportado el interés», dijo Ara.

Con respecto a la cuota para casas subsidiadas a través de FLPP, Ara explicó que este año la cuota aumentó de 220 mil a 350 mil unidades. Por lo tanto, Ara también cree que también tendrá un impacto positivo en la economía nacional.

«Porque para la construcción de una casa generalmente implica un mínimo de 5 trabajadores, por lo que significa que puede absorber 1,65 millones de trabajadores», dijo Ara.

«De hecho, tampoco incluye los efectos económicos de los derivados circundantes, como puestos, tiendas de materiales, al transporte logístico», dijo.