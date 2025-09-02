La miniatura de Gus Van Sant ‘Day Day Tarde’

Era la «tarde del día del perro» en miniatura, aunque con más potencia de fuego de tunes de lásonas. El 8 de febrero de 1977, Tony Kiritsis, un residente descontento de Indianápolis, entró en las oficinas de Meridian Mortgage Company y tomó a uno de sus ejecutivos, Dick Hall, rehenes. Cableó el hocico aserrado de una escopeta Winchester de calibre 12 hasta la parte trasera de la cabeza de Hall. Un extremo del cable estaba conectado al gatillo; El otro extremo estaba envuelto alrededor del cuello de Hall. Esto significaba que si un oficial de policía intentaba disparar a Kiritsis, o si Hall intentaba escapar, el arma se apagaría y lo mataría.

Con esa pistola preparada, en cualquier momento, para soplar a los pedazos, Kiritsis lo llevó fuera del edificio y entró en un automóvil (seguido por espectadores aleatorios y una cámara de noticias), y condujeron a la casa de Kiritsis en el complejo de apartamentos Crestwood, donde se acostaron durante 63 horas. En ese momento, Kiritsis dio una conferencia de prensa, se transmitió en vivo en la televisión nacional, interrumpiendo un discurso de premios de John Wayne, en el que explicó desaliñando sus acciones e hizo sus demandas. Se trataba, por supuesto, todo sobre el dinero.

Con el tiempo, conciencia de esto muy El incidente de los años 70 cayó en el camino, pero en 2022 Jon Hamm protagonizó una dramatización de podcast de ocho episodios. Y no es difícil ver por qué Gus Van SantEl director de «Dead Man’s Wire» quería hacer una película. Tiene ese extraño suspenso existencial de activadores de cabello, en este caso, literalmente.

Pero en la «tarde del día del perro», apasionante y memorable que fue (nadie discute que es una de las grandes películas de los años 70), parte del empuje emocional fue que el Sonny de Al Pacino era una figura de fascinación supremamente embrujada, un hombre que estabas desesperado por entender e incluso sintió a veces, pero la película nunca fue la película que estaba haciendo lo correcto. Incluso como se reveló que la motivación para su intento de robo bancario era obtener el dinero para pagar por su amante, Leon (un Chris Sarandon indeleble) para tener lo que luego se llamaba un cambio de sexo, la película vislumbró el dolor de Sonny, pero aún tenía el rigor para reconocer que su plan era loco.

«Dead Man’s Wire» no es así. La razón por la que Van Sant hizo una película sobre este incidente es para poder mostrar todo el drama de secuestro de tornillos como una alegoría de hoy: nuestro desglose económico actual, con el pequeño tipo que se aplica por un gran dinero.

En la película, Tony, interpretado por Bill Skarsgård Como un geek salvaje en una camisa de poliéster verde lima y un bigote feo, ha tomado como rehén de Richard Hall porque Hall y su padre, propietario de la compañía (ha jugado, en un guiño astuto de un cameo, de Al Pacino, sellando la conexión del «Día del perro»), lo han jodido sobre financieramente. Kiritsis compró una parcela de tierra en el extremo oeste de la ciudad en la que planeaba construir un centro comercial. La hipoteca para ello ($ 130,000) ha vencido; No puede pagar, por lo que Meridian está tomando los bienes raíces. Pero Kiritsis afirma que los pasillos sabían lo valiosa que era la propiedad y que desanimaron sistemáticamente a todos los posibles proveedores de comerciantes comerciales de hacer negocios con él. Según Kiritsis, ilegalmente pusieron la represión de su sueño.

La forma en que la película lo ve, esto es lo que hacen las compañías hipotecarias (lo atornillan). Entonces, la kiritsis, aunque su plan está innegablemente descartado, sigue siendo alguien que ha sido retrocedido en una esquina y está actuando de una furia que se ha hirvido justificadamente. «Dead Man’s Curve» es la segunda película que se estrena en Venecia este año en la que un secuestro violento expresa la indignación impotente que la gente siente hoy. Emma Stone ya ha comparado la situación en su película, «Bugonia», con el asesinato de Luigi Mangione del CEO de United Health Care, y que matar tiene aún más relevancia aquí. Toda la estética de la mano en tiempo real de «Dead Man’s Wire», que Van Sant desactiva con un estilo asombroso, mira las acciones de Tony Kiritsis «objetivamente». Pero debajo de eso, en realidad es una película moralista que dice, de la compañía hipotecaria, «merecían lo que obtuvieron». En opinión de la película, son los verdaderos criminales.

Pero estaría mucho más cómodo con esa opinión si Van Sant, trabajando desde un guión de Austin Kolodney, no hubiera modificado los hechos del caso para ajustarse a su visión. En verdad, no hay evidencia de que Meridian Mortgage haya hecho nada para evitar que el gran plan de Tony Kiritsis tome forma. Y ese es un problema grave, porque la noción de que lo jodieron se presenta como el análogo clave de la película de lo que está sucediendo hoy: bancos y compañías hipotecarias apilando el mazo. Si en realidad no sucedió de esa manera en este caso particular, entonces el significado de lo que estamos viendo cambia.

Van Sant diría que no está haciendo un documental. Y Kiritsis, como Skarsgård lo interpreta (con un fervor de conversación rápida y nerviosa que hace que este sea una de las dos o tres actuaciones más potentes del actor), es una figura muy diferente a la verdadera Kiritisis, que era mayor y más visiblemente trastornada. Dacre Montgomery interpreta a Dick Hall como un softbol de privilegios (y perfectamente agradable: es el personaje de Pacino quien es el sinvergüenza), y Colman Domingo confiere el papel de Fred Temple, el suave Afrocentric Indianapolis DJ que Tony reverenta, hasta el punto de que el Templo se convierte en un Templo Live-on-Air-Air y el Templo del Air y el Templo del Air, lo que viene a los Templo, acorazando el Templo. situación.

No hay duda de que el «cable del hombre muerto» te sostiene. Es el trabajo más vital de Van Sant para la pantalla grande en algún tiempo. La película jugadasY parte de esto es que desencadena nuestra ira anti-institucional. En verdad, sin embargo, es un poco como alguien que hace un drama sobre el secuestro de Patty Hearst y presenta a los miembros del Ejército de Liberación Symbionés como héroes.