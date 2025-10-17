La minería no se debe gastar de una vez, recuerde que hay una próxima generación

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil LahadaliaEnfatizó que la gestión de los recursos naturales debe realizarse con el principio de sostenibilidad. Según él, esto es importante para que las riquezas naturales de Indonesia puedan contribuir realmente al bienestar del pueblo y al desarrollo de la civilización en el futuro.

Gestión míodijo Bahlil, no debería orientarse únicamente hacia los beneficios a corto plazo. Los aspectos medioambientales y el cumplimiento de la normativa deben ser la principal preocupación.

«No debemos pensar en gestionar nuestros recursos naturales y nuestras minas al mismo tiempo. Debemos recordar que hay una próxima generación, por lo que debemos gestionarlos bien, con un buen medio ambiente y procesos que cumplan con las regulaciones aplicables», dijo Bahlil en su discurso en el evento Minerba Convex 2025, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

En esa ocasión, Bahlil enfatizó que la práctica de la recuperación es una obligación absoluta para todo titular de un Permiso de Negocio Minero (IUP). Este paso se considera importante para garantizar que las actividades mineras se realicen de acuerdo con las regulaciones y mantener la sostenibilidad ambiental.

Una opinión similar expresó también el asesor especial del Presidente para la Energía, Purnomo Yusgiantoro. Destacó que el sector minero aún enfrenta una serie de desafíos serios, como el riesgo de corrupción, una transparencia débil y una cultura ética débil.

Según Purnomo, fortalecer la gobernanza es la base principal para que la industria minera en Indonesia crezca de manera productiva y con integridad.

«Es necesario fortalecer la gobernanza basada en ESG (Environmental, Social and Governance) porque es transdisciplinaria», concluyó.

Mientras tanto, uno de los principales actores de la industria minera nacional, ID MENTALmuestra su compromiso de apoyar la buena gobernanza minera en todas las líneas operativas. Este Holding Empresarial de la Industria Minera continúa fortaleciendo el sistema de supervisión, transparencia y gestión de recursos humanos en toda la cadena de valor minera nacional.

Además de centrarse en la eficiencia y la productividad, MIND ID también enfatiza su compromiso con la responsabilidad medioambiental. A lo largo de 2024, la empresa ha llevado a cabo recuperación post-minería en 7.200 hectáreas de terreno, un aumento respecto a 2023 que alcanzó las 6.700 hectáreas.