La minería ilegal de oro en Sumatra Occidental daña el medio ambiente y persigue a la abuela, André Rosiade lo exige a Bareskrim

Jacarta – rampante mío que no es ilegal De Sumatra Occidente ha vuelto a despertar la preocupación pública.

Por este motivo, el vicepresidente de la Comisión VI de la Fracción Gerindra de la RPD de la RPD, Otra rosadaven directamente a mi Departamento de Investigación Criminal (Agencia de Investigación Criminal) Polri coordinará con investigadores de la Dirección de Ciertos Delitos (Dittipidter), en el manejo de casos de minería ilegal.

«Vine a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional para coordinar con la Dirección de Investigación Criminal sobre el caso de minería ilegal en Sumatra Occidental», dijo Andre, el lunes 12 de enero de 2026.

Andre enfatizó que las actividades mineras ilegales en Sumatra Occidental no sólo dañan el medio ambiente, sino que también causan conflictos sociales. Por lo tanto, instó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a tomar de inmediato medidas penales firmes para tener un efecto disuasorio.

«Esperamos que el día de mi llegada nos coordinemos para garantizar que esto se resuelva. Y también esperamos que los agentes del orden en Sumatra Occidental, especialmente las comisarías que tienen sitios de minería ilegal, no hagan la vista gorda», dijo.

Este caso incluso se ha saldado con víctimas. Andre destacó a la abuela de Saudah (67), residente de Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Rao, Pasaman, quien supuestamente fue perseguida por mineros ilegales porque se negó a realizar actividades mineras en el río Batang Air Sibinail, el pasado jueves 1 de enero de 2026.

«Está en Pasaman Regency, en casa de la abuela Saudah. ​​Luego en West Pasaman Regency, luego está South Salur Regency, y también Sijujung Regency, y varios otros lugares», dijo.

Andre también destacó el compromiso del presidente Prabowo Subianto de tomar medidas firmes contra la minería ilegal, especialmente después del desastre natural que afectó a Sumatra hace algún tiempo.

«Además, sabemos que el presidente Prabowo está comprometido a hacer cumplir la ley contra la minería ilegal y la minería ilegal», dijo Andre.

Esta coordinación también sirve como una forma de supervisión para Andre como miembro de la RPD, cuyo papel es absorber las aspiraciones de la gente y garantizar que el problema de la minería ilegal en Sumatra Occidental pueda abordarse por completo.

«Mi deber como miembro de la RPD es posible. Mi deber como miembro de la RPD que recibe un mandato del pueblo, acepta las aspiraciones del pueblo», dijo.