VIVA – Compromiso Pegadaiano a ambiente En curso en el entorno del campus y los lugares de culto son cada vez más evidentes. La casa de empeño entregó oficialmente asistencia de subvención en forma de sistemas de reciclaje de agua de lluvia y agua de ablución a la Fundación de la Mezquita de Salman Pembina Itb (Instituto de Tecnología Bandung). Esta asistencia fue entregada directamente por Eka Pebriansyah, director de la red y operación de Pegadaian, acompañada por Dede Kurniawan, líder de West Java Regional X y las filas. La mezquita de Salman ITB fue elegida como destinatario debido a su posición estratégica como centro de adoración, educación e inspiración que está en línea con el espíritu de sostenibilidad.

«Con la sinergia entre una casa de empeño como una compañía que está comprometida con el medio ambiente y la mezquita de Salman ITB como centro de educación e inspiración, hemos demostrado que la sostenibilidad no es solo un discurso, sino una acción concreta que comienza desde un simple paso y garantiza que cada gota de agua que usamos se convierta en una bendición e inspiración para la próxima generación», dijo Eka PeBriansyah.

Este sistema de subvención incluye la construcción de instalaciones completas, que van desde refugios, filtración, hasta el uso de agua. El agua reciclada del agua de lluvia y el resto del agua de ablución se utilizarán para las necesidades operativas de la mezquita que no requiere agua potable, como plantas de riego, actividades de limpieza y otras necesidades.

Esta asistencia de subvención es parte del programa de responsabilidad social y ambiental y una manifestación concreta de la transformación de la Compañía a una entidad ambientalmente amigable y sostenible. La implementación técnica del programa se lleva a cabo a través de la colaboración con expertos ambientales e ingeniería civil de ITB, asegurando que el sistema construido se ejecute de manera efectiva y eficiente e implementa los principios de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG), especialmente el SDG 6, el agua limpia y el saneamiento, el SDG 7, la energía asequible y limpia, la industria SDG 9, la innovación e infraestructura y el SDG 11, las Centro y las comunidades de SDG y las comunidades sostenibles.

«Con esta sinergia, la Mezquita de Salman ITB y la Mezquita Salman acordaron que esta colaboración continuará funcionando en el futuro para soluciones ambientales sostenibles que pueden beneficiar a la comunidad hoy y la próxima generación», dijo Dede Kurniawan.

Se estima que la aplicación de esta tecnología puede ahorrar significativamente el uso de agua limpia, reducir el desperdicio de agua de ablución que se desperdicia y alienta colectivamente la conciencia de los peregrinos de las prácticas ecológicas.

El proceso de implementación incluye una encuesta de necesidades, la construcción de sistemas de filtración sofisticados, para la socialización intensiva para los fieles. Después de la entrega simbólica, se llevará a cabo un monitoreo sostenible para garantizar la efectividad del uso del agua del reciclaje. Esta iniciativa no solo es beneficiosa para los académicos y los fieles, sino también un ejemplo inspirador para la comunidad en general y el entorno de los amantes del medio ambiente.