La mejor tecnología más innovadora

Berlín pulsó con energía esta semana como Ifa BerlínRebristado con el eslogan «Innovation for All», comenzó desde los terrenos de la ciudad. Del 5 al 9 de septiembre, la feria dibujó no solo los titanes de la industria: Samsung, LG, Bosch, TCL, Hisense, Electrolux y más, sino también creadores de contenido y tecnología de 49 países.

IFA celebró su centenario el año pasado, pero el CEO Leif Lindner sintió que tenía aún más que demostrar que entrar en el Showcase de 2025. En lugar de centrarse en tendencias tecnológicas específicas, el enfoque de Lindner este año fue crear un espectáculo de cultura que se sentiría en toda la ciudad, en lugar de una conferencia de la industria relegada a los técnicos.

«Este año fue demostrar que vamos en la dirección correcta, pero con adaptaciones a la izquierda y a la derecha porque vemos tendencias de manera clara y visible», dijo Lindner a Variedad Después de la conferencia de apertura del escaparate el miércoles por la mañana. «No tengo que decirles lo rápido que están cambiando las cosas, por lo que nuestro objetivo este año fue reunir a las personas relevantes y ser de mente abierta.» Innovación para todos «significa unir a las personas: periodistas, minoristas, expositores».

El escaparate de este año A organizó un número récord de 1,900 expositores, 100 más que el año pasado. Durante el día, la feria organizó una constelación de centros y activaciones que fueron más allá de las pantallas estáticas. Lo más destacado de la experiencia del visitante incluyó zonas dedicadas a la pista de movilidad, donde las bicicletas electrónicas, los conceptos de transporte autónomo y la infraestructura de carga demostraron la integración perfecta de IA y sostenibilidad. Mientras tanto, el centro de belleza, los especiales de juegos y las áreas de cocina y jardinería al aire libre ofrecían formas inmersivas de interactuar con la tecnología en las categorías de estilo de vida.

A medida que la luz del día se desvanecía, los campos más allá de las salas de exhibición se transformaron en un escenario establecido para el tan esperado IFA Sommergten, que regresó con un festival de cuatro días. La noche de apertura del 4 de septiembre presentó actuaciones de Deine Cousine de Berlín, dúos como Evil Jared × Krogi y prometedores locales como Sorvina, Danilo Timm y Anne West. El festival también trajo un talento como Max Herre y Joy Denalane, y culminó con una noche organizada por el querido dúo de podcasting de Berlín, Jan Böhmermann y Olli Schulz de «Fest & Flauschig».

Las innovaciones destacadas este año incluyeron el THILLBOOK VERTIFLEX CONCEPT de LenovoUna computadora portátil cuya pantalla gira del paisaje al retrato, y su concepto dinámico de movimiento inteligente se adapta a la postura del usuario. En el hogar inteligente y la tecnología de limpieza, innovaciones como Robovac de la escalera de la escalera de Eufy, Dyson’s Spot+Scrub Ai Robot y El combo de limpieza de todo el hogar 4-in-1 de Roborock -Una unidad integrada de aspirador para lavadora-secador-robot-demostró algunos de los dispositivos domésticos inteligentes más de alta tecnología que hemos visto.

Los usos creativos de la IA aparecieron en todas las categorías: Robot de tenis de acemate ofrecido entrenamiento deportivo inteligente, El trabajo de sonido de Anker ai proporcionó transcripción GPT-4.1, mientras que Noa y Niko de Switchbot Los compañeros esponjosos trajeron IA a interacciones emocionales (y solo ligeramente misteriosas …). Al mismo tiempo, el foco cayó sobre el poder portátil con Estación de energía pionera de iones de sodio de Bluetti NA y El Banco Power Power de 26,250 mAh Prime de Anker.

En el entretenimiento en el hogar, proyectores como Horizon de Xgimi 20 Max y Soundcore’s Rolling X1 Pro Home Theater, junto con NXTPaper NXTPaper de TCL para niños 5G Junior e iluminación consciente del presupuesto en el Alineación de tono de philips – Completo con un Video Toilebell y Hue Bridge Pro – habló con la personalización y la accesibilidad.

A continuación, encontrará nuestras elecciones para la mejor e innovadora tecnología de IFA Berlín 2025:

Philips Hue Bridge Pro La iluminación ambiental para el hogar nunca ha sido mejor que con el Philips Hue Bridge Pro, que eleva el control de iluminación inteligente con triple la capacidad, apoyando más de 150 luces y 50 accesorios y hasta 500 escenas personalizadas. Cuenta con una conectividad Wi-Fi más rápida de «Hue Chip Pro», conectividad Wi-Fi y la innovadora característica de MotionAware, que convierte grupos de bombillas en sensores de movimiento sin hardware adicional.

XGIMI Horizon 20 Max Experimente el brillo y el rendimiento de los juegos de grado de cine con el XGIMI Horizon 20 Max. El proyector de alta tecnología cuenta con un potente motor RGB Triple-Laser con 5.700 lúmenes ISO para imágenes sin distorsión nítidas. Además, el retraso de entrada al rayo, el movimiento ultra suave de 240Hz y las imágenes calibradas para los juegos HDR lo convierten en una experiencia épica de juego.

Proyector TCL PlayCube El TCL PlayCube es un proyector ultra compacto brillantemente extravagante que combina la forma y la función. El diseño similar al cubo, inspirado en el cubo de Rubik y el robot tars, lo hace tan elegante como portátil a pesar de su pequeño tamaño (aproximadamente 6 × 4 pulgadas y 2.7 lbs), ofrece una resolución de 1080p con 750 ISO lumens brillo, hasta tres horas de vida útil de la batería impulsada por un paquete de 66 Wh, un paquete de 66 wh, alineación de la imagen de la imagen y la alineación de la imagen de la red de la red.

Torre de sonido Samsung Desatara el ambiente de fiesta definitivo con la Torre de sonido más nueva de Samsung, una potencia de 240 vatios que combina los bajos en auge y los altibajos claros a través de woofers duales de 6.5 ″ y tweeters de domo de 25 mm mejorados por Waveguide Tech. El sistema inmersivo de las luces de fiesta+ está compuesta por iluminación LED de 360 ​​grados en cinco zonas que reaccionan en tiempo real a la música con seis patrones dinámicos y cinco preajustes de humor. Con hasta 18 horas de duración de la batería, la resistencia a las salpicaduras IPX4 y el diseño del mango de agarre y rollo de Samsung, está realmente construido para mover su fiesta a cualquier parte.

Anker Prime Power Bank, 27,650 mAh Anker’s Prime 27k es una potencia móvil, que ofrece una carga multi-puerto de 250 vatios en dos USB-C y un puerto USB-A, lo suficientemente potente como para cargar un MacBook Pro de 16 pulgadas a 50% en solo 28 minutos.

MUY PRONTO Antigravity AI 8K 360 Drone Entra en el futuro de la narración aérea con la Antigravity A1, el primer dron de 360 ​​grados de 8K del mundo. Sus duales lentes de arriba y fondo capturan todos los ángulos con una claridad impresionante, utilizando costuras avanzadas para hacer que el dron sea casi invisible en sus imágenes. Junto con gafas de visión inmersiva y un controlador de agarre basado en el movimiento, su modo de freemoción intuitivo le permite mirar en cualquier lugar mientras vuela en otro lugar. Con solo 249 gramos, bordea la mayoría de las regulaciones y llega a nivel mundial en enero de 2026.

MUY PRONTO Macilín de césped robótico de la serie Vidar Nexlawn La serie Nexlawn Vidar es uno de los inventos más innovadores que vimos en la categoría de hogar y jardín en IFA. Lanzando oficialmente la próxima primavera, el cortacésped robótico reinventa el cuidado del césped con navegación sin alambre impulsada por IA y mapeo 3D, eliminando la necesidad de cables límite. Diseñado para la precisión, se recorta dentro de un centímetro de bordes, maneja pendientes de hasta un 50%y cubre céspedes de hasta 2,000 m². Además, es tranquilo, resistente al clima y totalmente autónomo.

MUY PRONTO Eufy Marswalker Una de las cabinas de exhibición más emocionantes de este año fue de Eufy, de cuya aspiradora de escalada era imposible de apartar la mirada. Aprovechando cuatro brazos controlados independientemente y un sistema de tracción de tráfico resistente, el primer vacío robo de su tipo puede negociar escaleras rectas, en forma de L y en forma de U con facilidad. Una vez que se realiza la limpieza, devuelve su vacío a su base de carga, para lavar la trapeadora, vaciado de la basura o recarga, automáticamente.

HACER UN PEDIDO Robot de tenis de acemate Tanto los jugadores de tenis aficionados como profesionales pueden practicar su juego en solitario en un entrenamiento auténtico a nivel de partido con Acemate, el primer robot de tenis de IA del mundo capaz de un verdadero juego de rally. Equipado con cámaras binoculares duales 4K y ruedas de mecanum omnidireccionales, ve su disparo, se mueve en su posición, atrapa la pelota y la dispara hacia atrás, a velocidades de hasta 80 mph y alturas de 8 metros.

MUY PRONTO Soundcore Nebula Xi Pro Imagine un proyector láser 4K completo fusionado con un sistema de audio listo para la fiesta. El Soundcore Nebula X1 Pro se casa con el motor triple láser de Anker y Dolby Vision HDR con una configuración de sonido envolvente de 7.1.4 Dolby Atmos desmontable desmontable, que incluyen barras de sonido de 80W y satélites inalámbricos. Encerrado en un chasis con clasificación IP43 con ruedas, está construido para la movilidad y la inmersión. Se lanza oficialmente a través de Kickstarter el 23 de septiembre, con pedidos anticipados que comienzan entre $ 2,500 y $ 5,000.