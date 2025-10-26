La mejor solución de los canadienses para un gran problema reside en su rival

El Canadienses de MontrealLa temporada ha sido mixta para comenzar la temporada. En la columna buena están las actuaciones de Lane HutsonZack Bolduc, Nick Suzuki y Mike Matheson. Por otro lado, Patrik Laine Todavía tenía que encontrar su ritmo antes de pasar por el quirófano. La recuperación de su cirugía durará al menos tres meses, lo que no le está haciendo ningún favor.

Kirby Dach no ha lucido completamente fuera de lugar en el centro, incluso si no ha sobresalido completamente en la posición de segunda línea. Las otras opciones disponibles en Alex Newhook y Oliver Kapanen no son opciones probadas para ocupar el puesto del otro centro entre los seis primeros de los Canadiens.

Eso hace que la idea del experto de la NHL, Jeff Marek, de cambiar por una solución a su problema de centro de segunda línea sea convincente.

Conexión de los Montreal Canadiens que podría hacer realidad el intercambio de Pavel Zacha

Un nuevo informe reveló una conexión entre Bruins de Boston centro, pavel zachay alguien de los Canadiens. En un episodio reciente de The Sheet, presentado por Marek con el invitado David Pagnotta, Marek reveló el vínculo.

“Voy a intentar dejar algunas migas de pan aquí” Marek comenzó en el episodio del 24 de octubre.. «Entonces, Pavel Zacha, representado por Paul Capazano en Cortex, ex cliente de Kent Hughes en Cortex… No sé si Boston y Montreal se unen para hacer muchos acuerdos, pero ¿podría tener sentido?»

Pagnotta echó agua fría sobre la idea de que Zacha fuera alguien que los canadienses considerarían.

“Todo el respeto a Pavel Zacha”, comenzó Pagnotta en respuesta. «Ha tenido un muy buen comienzo de temporada. Creo que si Montreal aborda o eventualmente aborda su posición central en 2C, creo que elegirían a alguien con un poco más de pedigrí».

«Creo que querrán buscar un pez más grande».

Zacha fue inicialmente seleccionado sexto en la general en 2015 por los New Jersey Devils. El 6 pies 4, 211 libras El delantero tiene nueve puntos en 10 partidos. para iniciar la temporada 2025-26, con un promedio de 18:07 por partido.

Los Bruins están más que dispuestos a cambiar a Zacha

Tanto Elliotte Friedman como Pagnotta informan que los Bruins están dispuestos a darle a Zacha una nueva oportunidad en otro lugar. Específicamente, Pagnotta ha discutido la voluntad de los Bruins de trasladar tanto a Zacha como a Casey Mittelstadt.

«Boston es interesante. Casey Mittelstadt está ahí afuera, ahí afuera nuevamente. Pavel Zacha fue un jugador que exploraron y recibieron llamadas la temporada pasada», dijo Pagnotta en el Canucks de Vancouver-céntrico programa de radio, The Sekeres y Price Show. «Desde la perspectiva de los Canucks, esos son dos jugadores que serían atractivos».

«Me imagino que Boston sería un club en el que Allvin y (el presidente Jim) Rutherford al menos van a indagar para ver cuál sería el precio de cualquiera de esos jugadores».

Friedman mencionó que los Canucks y los Bruins iban y venían con respecto a la adquisición de Zacha.

«Creo que esto ha estado sucediendo durante bastante tiempo», reveló Friedman. Creo que se remonta al verano: los Canucks y los Bruins han estado discutiendo sobre esto». Friedman dijo en los titulares del sábado 25 de octubre.. «Los equipos están buscando centros. Boston no tiene que hacer nada aquí que no quiera hacer. Los Canucks y algunos otros equipos están viendo si pueden sacar a Zacha de allí».

Zacha es el 2C de los Bruins

Los Bruins han estado desplegando a Elias Lindholm y Zacha como los centros de primera y segunda línea del equipo este año. En su partido más reciente contra Colorado Avalanche el sábado.

Zacha ha sido un monstruo en el punto de enfrentamiento esta temporada, con un porcentaje de victorias de 59 en enfrentamientos. Suzuki y Jake Evans han sido los mejores en enfrentamientos este año. poseer 51,9 y 55,6 porcentajes de enfrentamientorespectivamente.

La destreza en los enfrentamientos, la producción de puntos y la experiencia de los veteranos hacen de Zacha una excelente opción para que los Canadiens solidifiquen su top seis.