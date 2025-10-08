La mejor incorporación de los San Antonio Spurs en la temporada baja no es Dylan Harper

El Espuelas de San Antonio entrará Victor Wembanyama tercera temporada de la NBA como el equipo más intrigante de la liga. Wembanyama no sólo es el jugador más interesante de la liga, sino que los Spurs lo han rodeado recientemente de talento como De’Aaron Fox y Dylan Harper.

La mayor responsabilidad de esos dos jugadores será simplemente hacerle llegar el balón a Wembanyama en lugares favorables. Harper, un novato elegido en segundo lugar en la general, es un prospecto de guardia de élite. Sin embargo, no es la mejor incorporación que hicieron los Spurs en la temporada baja.

En un esfuerzo por abrir una ventana de título centrada en Wembanyama ahora mismo, los Spurs firmaron Grano de eclosión a un contrato de cuatro años. Su trabajo, a diferencia del de Fox y Harper, es toma la pelota de Wembanyama.

Hasta ahora ha sido excelente.

Luke Kornet es perfecto para Victor Wembanyama

El único objetivo de los Spurs debería ser, y es, maximizar a Victor Wembanyama. Los Spurs intentaron emparejarlo con un hombre grande que ocupaba mucho espacio en el piso. Zach Collinsaunque eso no encajaba idealmente.

En resumen, Wembanyama debería ser el hombre grande que espacie la cancha y pueda confundir a los equipos en ambos extremos de la cancha. Kornet le proporciona un ancla defensiva útil, lo que le permite realizar jugadas más arriesgadas en defensa. En ofensiva, Kornet es un objetivo de 7 pies 1 pulgadas para que Wembanyama le pase el balón.

“Siempre hubo un nivel de interpretar a Víctor con otra persona más grande”. explicó el entrenador en jefe Mitch Johnson Después del primer partido de pretemporada. “El año pasado, muchas veces simplemente no teníamos esa opción. Así que pensamos que Luke sería una buena opción para eso”.

En el partido de pretemporada, Kornet acabó con 16 puntos y cuatro rebotes. No falló ningún tiro y la mitad de sus canastas llegaron al aro tras una asistencia de Wembanyama.

Kornet brinda máxima flexibilidad a los San Antonio Spurs

En unas pocas temporadas, Harper debería emerger como uno de los tres mejores jugadores de la plantilla de los Spurs. Por ahora, sin embargo, es un novato no probado con una lesión en el pulgar.

Los fanáticos no tienen idea de cómo encaja junto a Wembanyama. Por supuesto, uno puede imaginar que un slasher de pase primero hará un trabajo bastante bueno. Es un novato y no hay nada garantizado.

Cuando Wembanyama tiene que sentarse, los Spurs han sido pésimos en el pasado. Kornet es más que capaz de desempeñar un papel tradicional de centro desde el banquillo. Los dos pueden compartir la cancha y lo harán, y el talento de Wembanyama en pases desde el perímetro debería permitirle canastas fáciles a Kornet.

Si las defensas no cierran cuando Wembanyama recibe el balón, puede lanzar tiros desde lo profundo. Cuando falla, los Spurs ya tendrán un jugador de siete pies en posición para devorar rebotes ofensivos, aunque Wembanyama acorrala su propio fallo también es una posibilidad.

Entre Wembanyama, el grano, Kelly Olynyky BismackLos Spurs tienen la mejor rotación de centrales de toda la liga.