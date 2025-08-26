La mejor educación y salud se pueden realizar si no hay corrupción.

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto subrayó que educación Y salud Lo mejor se puede realizar si ninguna fiesta lo hace corrupción. Dijo que la educación y la salud eran un medio de democratización.

Leer también: KPK verifica al ex personal de YAQUT en el caso de corrupción de la cuota de Hajj



El presidente Prabowo reveló esto cuando inauguró un nuevo edificio de servicios integrados en el Prof. Mahar Mardjono, Cawang, East Yakarta del Hospital Nacional Brain Center, el martes 26 de agosto de 2025.



Ilustración educativa del maestro Laeli Royani

Leer también: Actualización de corrupción de Pertamina: Revise el jefe de SKK Migas, el estuche RP285 billones se está calentando



«La mejor educación y salud solo se pueden realizar si no hay corrupción. Si no hay manipulación, si no hay fuga», dijo Prabowo.

Admitió que cada dinero solía mejorar las instalaciones servicio Debe llegar a todas las personas indonesias. Prabowo solicitó que ningún grupo se sienta por encima de otros grupos.

Leer también: El destino del equipo nacional indonesio al final de la firma de Prabowo



«Cada rupia, que compra las mejores herramientas del mundo, debe llegar a la gente. Y nadie puede sentirse por encima de otros grupos», dijo Prabowo.



Ilustración del seguro de salud.

Por lo tanto, Prabowo le pidió a su gobierno que luchara por los mejores servicios de educación y salud para la gente de Indonesia.

«Cualquiera que gobierne, cualquiera debe luchar por la mejor educación y la mejor salud», concluyó.