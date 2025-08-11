La mejor actriz de Berlinale, Paulina García, lidera a ‘Victoria en las nubes’

Paulina García de Chile, ganadora del oso plateado de Berlinale para su turno en «Gloria» de Sebastián Lelio, se está asociando una vez más con el cineasta panameño Ana Endara Después de su éxito en «Amado Trópico«Que ha ganado un grupo de premios en todo el mundo.

Su próximo proyecto juntos, «Victoria in the Clouds» («Victoria en Las Nubes»), participa en el foro de coproducción de Europa-Latin America en el próximo Festival de cine de San Sebastián en España, donde el «Amado Trópico» compitió por el Premio Horizontes Latinos el año pasado.

García interpreta a la productora de café Victoria, de 65 años, que desafía un proyecto de bienes raíces que invade su tierra e interrumpe su vida. La creciente fricción con su empleado de mucho tiempo revela un mundo en flujo. A medida que los cambios giran a su alrededor, se ve obligada a cuestionar los privilegios que durante mucho tiempo han sostenido su cómoda forma de vida.

«Siguiendo ‘Amado Trópico’, esta nueva película se desarrolla en los exuberantes paisajes de café de Panamá. Estamos encantados de reunirnos con el director de fotografía Nicolás Wong, cuya sensibilidad visual una vez más traerá profundidad y belleza a la historia», dijo el productor Isabella Gálvez de Expansiva Cine.

Wong fue nombrado recientemente entre VariedadLos cinco talentos costarricense por debajo de la línea para rastrear. Sus créditos notables incluyen «Amado Trópico», «La Llorona» de Jayro Bustamante y «Mistura» de Ricardo de Montreuil de Perú, protagonizada por Barbara Mori.

«Victoria …» sería la segunda característica de ficción de EnDara, quien se hizo un nombre como documentalista antes de hacer «Amado Trópico». Ella coescribió «Victoria …» con la pareja productora Pilar Morena. Su productora de Mansa se centra en la narración íntima y reflexiva y ha producido documentales galardonados y películas de ficción.

Endara se encuentra entre la floreciente cosecha de talentosos cineastas que emergen de América Central, muchas de ellas mujeres, dirigidas por Antonella Sudasassi de Costa Rica, cuyos «recuerdos de un cuerpo ardiente» ganaron en Berlerale y Nathalie Alvarez Mesén («Clara Sola») y así como Panama, Ana Elena elena Tajera («Panquiaco»)) y Arian Benedettet)) y Arian Benetettet) y Arian Benetettet) y Arian Benetettet) (y Arian Benetettet) (y Arian Benetettet)) así como el Ana elena de Panama («Panquiaco»)) («Despíerta, Mamá»).

Productor de Mansa Productor ‘Victoria …’ Baseed Panamá junto a Cine expansivo, Chile’s Mimbre Films and Respite Productions (Francia).

Fundada por Galvez, Expansiva Cine desarrolla y produce ficción y documentales impulsados por el autor a través de coproducciones internacionales enraizadas en Panamá.

La trayectoria de desarrollo del drama ha incluido participaciones en el Laboratorio de Desarrollo del Proyecto Tres Puertos, Bal-Lab (Festival Biarritz Amérine Latine) y The Oxbelly Retreat. Tiene el apoyo del fondo de producción cinematográfica de Panamá.

La fotografía principal está programada para el último trimestre de 2026.

El 73rd El Festival de Cine de San Sebastián se extiende del 19 al 27 de septiembre.