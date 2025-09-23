¡La mediación falla! Ridwan Kamil eligió estar en contra de la celebridad Lisa Mariana

Yakarta, Viva – Mediación Entre el ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil (RK) y celebridades Lisa Mariana Oficialmente terminó en punto muerto.

Ambas partes facilitadas por la Dirección de la Ley Criminal (DittipidSiber) de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, el martes 23 de septiembre de 2025, rechazaron el camino de la paz.

El abogado de Lisa Mariana, John Boy Nababan, reveló que su partido en realidad había presentado una oferta de paz. Sin embargo, la oferta fue rechazada por el campamento RK.

«Se ha completado a partir de los resultados de la mediación, lo cual está claro para la mediación de punto muerto. Hay una oferta pacífica, pero debido a que es rechazado, sí, el proceso legal continúa», dijo John en el edificio Policía de investigación criminalJacarta.



Ridwan Kamil y Lisa Mariana.

Según John, en este momento su partido se centró en prepararse para la defensa legal. Uno de ellos es preparando una segunda opinión relacionada con los resultados de la prueba. ADN Anteriormente entregado por la Policía Nacional Pusdokkes.

«Continuamos organizando segunda opinión. Simplemente seguimos el siguiente proceso en investigación criminal», dijo.

Por otro lado, el abogado de Ridwan Kamil, la musulmana Jaya Batarbutar, enfatizó que su cliente no abrió un espacio pacífico. RK, dijo Muslim, prefiere que este caso se resuelva a través de canales legales hasta el final.

«Pak Ridwan Kamil rechaza firmemente la mediación. Quiere que este caso continúe hasta que haya certeza legal», dijo Muslim.

Afirmó que la acusación de Lisa Mariana, que llamó a su hijo, CA, era la sangre de la carne RK, había dañado el buen nombre y la casa de su cliente.

«Su buen nombre fue destruido, su hogar también fue perturbado. Los resultados de la prueba de ADN claramente mostraron que CA no el niño biológico de Ridwan Kamil», dijo Muslim.

Según él, los resultados de la prueba de ADN fueron lo suficientemente fuertes como para ser evidencia. Por lo tanto, instó a los investigadores a aumentar de inmediato el estatus legal de Lisa Mariana.

«Creemos que Bareskrim puede ser profesional e independiente para resolver este caso», dijo Muslim.

Para tener en cuenta, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.