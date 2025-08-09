La Meca es el tema del tema de Munaslub de Golkar Nongol para el público: ¡aparece la cara de Dong!

Yakarta, Viva – Presidente de la facción de la fiesta Golkar MPR RI, así como un político de alto rango de Golkar, Melchias Markus MekengDesafiar a las partes que arrojaron el tema de las Extraordinarias Deliberaciones Nacionales (Munaslub) en el Partido Golkar para que se atreva a mostrarse.

«Si quieres el Munaslub, tienes que levantarte la cara. Si quieres una política saludable, aparece tu cara. ¿Quién quiere la conferencia nacional y debe explicarse por qué debe haber una conferencia nacional», dijo Mekeng el sábado 9 de agosto de 2025?

Desestimó el problema y lo llamó Hoaks porque no tenía una fuente clara. «Esto es si leemos en los medios de comunicación, son solo los problemas, pero la fuente de donde nunca está clara. Entonces, en mi opinión, son noticias de Hoaks», dijo.

En cambio, enfatizó la solidez de su partido bajo el liderazgo del presidente general Bahlil lahadalia como presidente de la fiesta de Golkar. «Estamos en el Partido Golkar, bajo el liderazgo del Sr. Bahlil, estamos tranquilos», dijo.

De hecho, dijo, Bahlil en realidad consolidó activamente las regiones a través de deliberaciones regionales a nivel provincial y de distrito.

Sin embargo, Mekeng negó que la actividad fuera una maniobra política llevada a cabo por Bahlil, luego de la aparición del tema de la Conferencia Nacional, porque de hecho era una agenda de rutina de su partido.

«Pak Bahlil es posiblemente un espectáculo de carreteras cada semana a la región, lleva a cabo Musda en la provincia y después de eso la consolidación a nivel de distrito», dijo.

«Esa es la agenda del partido. Después de ser entrenado, el líder debe consolidarse». Añadió

Mekeng también desestimó el cambio de gestión en el Consejo de Liderazgo Regional del Partido Golkar (DPD) como una forma de preparación para la existencia de la Conferencia Nacional. «Esa es (rotación) el mecanismo a continuación. Si no está permitido dos veces, tienes que reemplazarlo», dijo.

Anteriormente, el presidente del Partido Golkar Bahlil Lahadalia enfatizó que no había problemas de la extraordinaria deliberación nacional del Partido Golkar (Munaslub).

Además, Bahlil desestimó el tema de las grietas en el cuerpo del partido con el árbol de Banyan. «¿Quieres tener noticias de confianza que no tengan fuente?» dijo bahlil