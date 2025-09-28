La mayoría del territorio de Indonesia fue arrastrado el domingo

Yakarta, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica alias Bmkgpredijo la mayoría de las regiones Indonesia experimentará Lluvia con intensidad Varía el domingo 28 de septiembre de 2025. Es decir, desde lluvia ligera hasta lluvia acompañada de un rayo.

Prakirawan BMKG, Sastia Frista a través del canal de YouTube BMKG en Yakarta el domingo por la mañana, 28 de septiembre de 2025, dijo que se prevé que la lluvia ligera ocurra en varias ciudades importantes de Indonesia.

Entre otras cosas en la isla de Sumatra, a saber, Padang, West Sumatra; Tanjung Pinang, Islas Riau; Pangkal Pinang, islas Bangka Belitung; y Bandar Lampung, Lampung.

Ilustración: una fuerte lluvia acompañada de fuertes vientos golpearon la ciudad de Kupang, NTT. Foto : Antara/Aloysius Lewokeda.

«Condiciones similares también tienen el potencial de enjuagar a Yakarta; Bandung, West Java; Semarang, Java central; Yogyakarta, región especial de Yogyakarta; Gorontalo; Palu, Central Sulawesi; y Makassar, South Sulawesi», dijo Sastia, domingo 28 de septiembre de 2025.

Ilustración de la conducción de visibilidad mínima durante la lluvia fuerte

Mientras que la lluvia con intensidad tiene la oportunidad de ocurrir en Medan, North Sumatra; Serang, Banten; Denpasar, Bali; y Mamuju, West Sulawesi.

BMKG también advirtió sobre el potencial de lluvia acompañado de un rayo en varias regiones, como Jambi; Bengkulu; Palembang, Sumatra del Sur; Pontianak, West Kalimantan; Palangkaraya, Kalimantan central; y Banjarmasin, South Kalimantan.

Además, se predice que las condiciones nubladas y nubladas ocurren en Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Kupang, East Nusa Tenggara; Mataram, West Nusa Tenggara; Manado, North Sulawesi; y Kendari, sureste de Sulawesi. El aire defectuoso tiene el potencial de ocurrir en Surabaya, Java Oriental y Samarinda, East Kalimantan.

Se predice que la parte oriental de Indonesia, nublada a nublada, ocurre en Manokwari, Papúa Occidental; y Jayapura, Papua. Mientras tanto, la lluvia ligera tiene el potencial de caer en Ternate, North Maluku; Ambon, Maluku; Nabire, Papúa Central; Dan Jayawijaya, montañas de Papua. Se predice que la lluvia ocurrirá en Merauke, South Papua.

BMKG insta al público a mantenerse consciente del potencial del clima extremo y actualizar la última información meteorológica a través de la aplicación de información BMKG, el sitio web oficial www.bmkg.go.id y las redes sociales @Infobmkg.

«También se puede acceder a la última información meteorológica a través de la página web de BMKG, a saber www.bmkg.go.id o en las redes sociales @info.bmkg», dijo Sastia.