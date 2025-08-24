La mayoría del público no cree el tema del diploma falso de Jokowi

Yakarta, Viva – Encuesta El Instituto Nacional de Policilías reveló que la mayoría de las personas no creen en el tema. falso grado RI 7º presidente Joko Widodo (Brillo).

Aunque el tema de los diplomas falsos está muy extendido, el nivel de confianza pública sigue siendo muy bajo.

El principal investigador del instituto de votación, Kennedy Muslim, explicó que alrededor del 73.3 por ciento de los encuestados afirmó haber escuchado el tema del diploma falso de Jokowi, mientras que el 26.7 por ciento no lo sabía en absoluto.

«Significa que este problema es bastante masivo en los espacios públicos, pero su significado es diverso en la comunidad», dijo Kennedy, al describir la liberación de una encuesta titulada ‘El nivel de confianza pública de las instituciones estatales y los últimos problemas políticos’ virtual, domingo 24 de agosto de 2025.

Del grupo que conoce el problema, la mayoría en realidad declaró que no lo creían. La encuesta registró el 41.5 por ciento de los encuestados no creyeron en absoluto, y el 25.6 por ciento de falta de confianza.

Por el contrario, solo el 11.8 por ciento creía y 1.9 por ciento que cree firmemente en estas acusaciones. Mientras tanto, el 19.2 por ciento eligió no saber o no respondió.

Si se ve más específicamente en el grupo de encuestados que conocen este problema, el número es similar. Hasta el 43.2 por ciento dijeron que no creían en absoluto, el 27.7 por ciento de la falta de confianza, mientras que aquellos que creen solo el 13.7 por ciento y el 1.9 por ciento creen firmemente. El resto, el 13.4 por ciento no respondió.

Según Kennedy, este resultado muestra que aunque el tema de los diplomas falsos Jokowi a menudo se designa en la dinámica política, el público generalmente rechaza su verdad.

«Esta encuesta confirma que los Hoaks políticos, especialmente aquellos que atacan la legitimidad de la educación del ex presidente, no tienen éxito en la influencia de la opinión pública. La mayoría de las personas son más racionales para evaluar este tema delicado», explicó Kennedy.

La encuesta de la encuesta se realizó en el rango del 4 al 7 de agosto de 2025, colocando a 1.206 encuestados entrevistados por teléfono. El nivel de confianza de la encuesta alcanza el 95 por ciento.