La mayoría de los PSSI Excos quieren que Shin Tae-yong vuelva a entrenar a la selección nacional de Indonesia

Jacarta – Asesor del Semen Padang FC, Otra rosadaurgente PSSI para no avergonzarse de enviar a Shin Tae-yong (STY) a casa para que regrese al trabajo Selección Nacional de Indonesia. Esta presión surgió después de que PSSI lo despidiera oficialmente. Patricio Kluivert quien no logró llevar al plantel de Garuda a la clasificación al Mundial 2026 en la Zona Asiática.

Según André, la decisión de despedir a Kluivert fue el paso correcto en medio de las diferencias de opinión que habían surgido dentro del PSSI. Evaluó que los pasos firmes dados por el Presidente General Erick Thohir y su equipo estaban en línea con las expectativas de muchos partidos.

«Gracias a Dios, hoy Patrick Kluivert finalmente fue despedido. Agradecemos al señor Erick y a todo el personal que dio este paso firme», dijo André Rosiade en el programa. Novedades Indonesia esta noche en tvOne, Jueves 16 de octubre de 2025.



Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert

Sin embargo, dijo, actualmente no hay un nuevo entrenador para dirigir la selección de Indonesia antes de la jornada de la FIFA en noviembre de 2025. Cree que el PSSI debe determinar inmediatamente un reemplazo para que los preparativos del equipo no se vean obstaculizados.

Andre enfatizó la importancia de elegir un entrenador que comprenda la cultura, el carácter de los jugadores y la cultura del fútbol indonesio. A un entrenador así, dijo, le resultará más fácil generar química con los jugadores y mejorar el rendimiento del equipo.

Con base en estos criterios, Andre sugirió que PSSI no debería dudar en realizar «CLBK» con Shin Tae-yong.

«Propongo que hagamos el CLBK con el entrenador Shin Tae-yong. En el fútbol, ​​el CLBK es algo común. Muchos países también lo hacen», dijo André.

Incluso puso el ejemplo de Arabia Saudita, cuyo entrenador fue despedido y luego reelegido y finalmente logró que su país se clasificara para el Mundial.

«El entrenador de Arabia Saudita que ayer venció a Indonesia también fue despedido, pero luego fue nombrado nuevamente y tuvo éxito. Así que CLBK es algo normal», añadió.



Shin Tae-yong y Rizky Ridho

Además, Andre reveló que se decía que la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco) estaban de acuerdo con la idea de regresar a Shin Tae-yong.

“Escuché a la mayoría Exco PSSI Estoy de acuerdo en que el entrenador Shin será devuelto. «Todavía hay quienes no están de acuerdo, pero la mayoría lo apoya», afirmó André.