La mayoría de las grandes ciudades de Indonesia recibieron hoy una lluvia ligera

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) pronóstico, Lluvia El sábado habrá luz en la mayor parte de Indonesia.

La pronosticadora de BMKG, Alya Sausan, dijo en el canal de YouTube de BMKG, en la isla de Sumatra. clima previsto nublado una serie de regiones.

Por ejemplo, en Banda Aceh y Tanjung Pinang, se prevé que Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang y Bandar Lampung experimenten lluvias ligeras.



Ilustración de conducir con visibilidad mínima durante una lluvia intensa

Mientras tanto, la ciudad de Pangkal Pinang potencial lluvia con intensidad actualmente.

En la isla de Java, se pronostica que el clima estará densamente nublado en la ciudad de Serang, mientras que Yakarta, Semarang y Yogyakarta tienen posibilidades de lluvias ligeras. Mientras tanto, la ciudad de Bandung tiene posibilidades de lluvias de intensidad moderada.

«Esté atento a las lluvias que pueden ir acompañadas de rayos en la zona de Surabaya», dijo Alya.

En Kalimantan, se pronostica que la ciudad de Pontianak tendrá nubes espesas. Se pronostican lluvias ligeras en Palangkaraya y Samarinda, mientras que en la ciudad de Banjarmasin se pronostican lluvias de intensidad moderada.

En Bali y Nusa Tenggara, se pronostica que el clima estará nublado en Denpasar y Mataram, mientras que Kupang tiene potencial para nubes espesas.

En Sulawesi, se prevé lluvia ligera en las ciudades de Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, mientras que en Mamuju lloverá con intensidad moderada.

«Cuidado con las tormentas que pueden ocurrir en Palu», advirtió Alya.

Luego, en Ternate y Ambon, se pronostican lluvias ligeras, mientras que en Papúa, la ciudad de Sorong, Manokwari, Jayapura y Nabire, se pronostican lluvias ligeras.

Se pronostica que las áreas de Jayawijaya y Merauke recibirán lluvias de intensidad moderada.

«BMKG también recuerda a la población que esté preparada para el impacto de lluvias fuertes a muy fuertes en Kalimantan del Norte y Kalimantan del Sur», dijo.