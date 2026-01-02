La mayor parte del territorio de Indonesia se vio afectada hoy por las lluvias

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) estima que la mayor parte de Indonesia tiene el potencial de experimentar lluvias con intensidad variable este viernes (1/2/2026), desde lluvias ligeras hasta lluvias intensas acompañadas de relámpagos.

«La mayor parte de Indonesia tiene el potencial de experimentar lluvias con diferente intensidad el viernes, desde lluvias ligeras hasta fuertes lluvias acompañadas de relámpagos», dijo la pronosticadora de BMKG Adelia en una transmisión de pronóstico del tiempo monitoreada en el canal de YouTube de BMKG en Yakarta, el viernes (1/2/2026) por la mañana.

BMKG dijo que es posible que se produzcan lluvias ligeras en la mayoría de las zonas de Sumatra, Yakarta, Bandung, Yogyakarta y partes de Kalimantan.



Ilustración de conducir con visibilidad mínima durante una lluvia intensa

«También se prevé que se produzcan condiciones similares en la mayoría de las zonas de Sulawesi, Ternate y la mayor parte de Papúa», dijo.

Mientras tanto, se pronostica que caerán lluvias de intensidad moderada en varias áreas, incluidas Bengkulu, Serang y Tanjung Selor. Aparte de eso, también es posible que se produzcan lluvias moderadas en Merauke, Papúa del Sur.

BMKG también advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas o muy intensas en varias zonas. Por lo tanto, se recomienda al público que aumente la conciencia sobre los impactos del clima extremo.

Las áreas que tienen potencial para experimentar fuertes lluvias incluyen Aceh, las islas Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Yakarta, Java Occidental, Java Central y Java Oriental. También se prevé que ocurra un potencial similar en Kalimantan Occidental, Kalimantan Central, Kalimantan del Sur, Kalimantan Oriental y Kalimantan del Norte.

Para lluvias acompañadas de rayos, BMKG predice la posibilidad de que ocurran en Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Surabaya y Palangkaraya. Las condiciones de tormenta también tienen el potencial de afectar a Denpasar y Mataram.

Además de la lluvia, BMKG señaló que se pronostican condiciones climáticas entre nubladas y nubladas espesas en varias áreas, como Ambon, Makassar y Gorontalo.

BMKG insta al público a permanecer alerta ante la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas y a seguir actualizando la información meteorológica más reciente a través de varios canales oficiales.

«También se puede acceder a la información meteorológica más reciente a través del sitio web de BMKG, es decir, www.bmkg.go.id

o en las redes sociales @info.bmkg», dijo Adelia. (Fuente ANTARA)