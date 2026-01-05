La mayor parte del equipo Paspampres del presidente venezolano Maduro muere en ataque estadounidense

Caracas, EN VIVO – La mayor parte del equipo de seguridad. presidente de venezuela Nicolás Maduro muerto en operaciones militares Estados Unidos de América (Estados Unidos), sábado 3 de enero. Así lo transmitió el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

En un discurso televisado, Padrino acusó al personal militar estadounidense involucrado en la operación de “matar brutalmente a la mayor parte del equipo de seguridad de Maduro, a soldados y a civiles inocentes”.

Sin embargo, no precisó el número de víctimas del incidente. Padrino también llamó a Maduro el “líder legítimo y auténtico” de Venezuela.

Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

La declaración se produjo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump Dijo que la acción militar estadounidense del sábado 3 de enero resultó en el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Trump también dijo que Estados Unidos ejercería control sobre Venezuela por el momento y desplegaría tropas estadounidenses si fuera necesario.

Trump ha acusado anteriormente a Maduro de estar involucrado en el envío de narcóticos a Estados Unidos y de mantener ilegalmente el poder mediante fraude electoral.

Maduro, que actualmente se encuentra detenido en un centro de detención en Nueva York por cargos de drogas, niega todas las acusaciones. Los funcionarios de Caracas también pidieron su liberación.

Padrino también exigió la liberación «inmediata» de Maduro y su esposa.

«Exigimos a la comunidad internacional que preste total atención a todo lo que sucede con Venezuela, con nuestra soberanía y con nuestra Constitución», dijo.

Después de que Estados Unidos arrestara a Maduro, la Corte Suprema de Venezuela ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que actuara inmediatamente como presidenta interina.

Padrino dijo que las fuerzas armadas de Venezuela brindaron pleno apoyo a Rodríguez.

También enfatizó el apoyo al decreto de estado de emergencia externa que rige en todo el territorio nacional, el cual había sido firmado anteriormente.

Según Padrino, las fuerzas armadas venezolanas seguirán utilizando todas sus capacidades para mantener la seguridad, el orden interno y mantener la paz. (Hormiga)