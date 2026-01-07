La mayor cantidad en la historia, MK maneja 366 revisiones de leyes en 2025

Jacarta – El Tribunal Constitucional registró un nuevo historial al tramitar un total de 366 solicitud pruebas leyes a lo largo de 2025, la mayor cantidad desde que ha existido la institución que protege la constitución.

Presidente del Tribunal Constitucional (mk) Suhartoyo hizo esta declaración en la sesión plenaria especial para la presentación del informe anual de 2025 y la apertura de la sesión de 2026 en la Sala Plenaria del Tribunal Constitucional, Yakarta, el miércoles.

«Por primera vez, el Tribunal Constitucional registró más de 200 solicitudes de revisión judicial en un año; de hecho, sólo en 2025 se registraron casi 300 solicitudes», dijo.

Tribunal Constitucional celebra audiencia de decisión

Según el sitio web oficial del MK, las 366 solicitudes procesadas en 2025 consisten en 284 solicitudes registradas en el año en curso y otras 82 solicitudes que son continuación de 2024.

El número de solicitudes de revisión legal tramitadas por MK ha aumentado en los últimos cinco años: 121 solicitudes en 2021, 143 solicitudes en 2022, 187 solicitudes en 2023 y 240 solicitudes en 2024.

Según Suhartoyo, este aumento de solicitudes no es sólo un aumento de la carga de trabajo del Tribunal, sino también un indicador de una mayor conciencia jurídica entre los ciudadanos.

Se dice que esta cifra refleja a los ciudadanos que están empezando a tomar conciencia de la necesidad de luchar por sus derechos constitucionales. Esto se ve respaldado por la facilidad del derecho procesal y el uso de la tecnología de la información en el Tribunal Constitucional.

«Aparte de eso, este aumento es también un desafío para el Tribunal Constitucional a la hora de mantener el mandato de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia», añadió el presidente del Tribunal Constitucional.

Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional también hizo historia en 2025, cuando el número de solicitudes resueltas llegó a 263 solicitudes.

Suhartoyo dijo que esta cifra es la más alta en comparación con años anteriores.

«Si lo desglosamos más, la decisión de revisar la ley en 2025 se basa en la sentencia, es decir, 33 fueron concedidas, 87 fueron rechazadas, 96 fueron declaradas inaceptables, mientras que el resto fueron emitidos decretos», dijo.

Mientras tanto, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Saldi Isra, dijo que ante el número de solicitudes que tiende a seguir aumentando, su partido ha implementado varias estrategias, principalmente relacionadas con la preparación de recursos.

El Tribunal Constitucional celebra una audiencia sobre la disputa por los resultados de las elecciones regionales

«Si se hubiera aplicado esta estrategia, ayer habría habido mucha gente y se habría podido manejar bien. ¿Por qué? Ya tenemos jueces que están preparados para eso. Luego el personal de apoyo también está preparado para eso», dijo en su reunión después del juicio.