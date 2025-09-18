La masacre de la sierra de la cadena de Texas da miedo porque se ve real

La película de 1974 «La masacre de la sierra de la cadena de Texas«Fue un punto de inflexión de horror, tan aterrador e influyente que mantiene el lugar #1 en Variedad‘s 100 mejores películas de terror de todos los tiempos. «Reacciones en cadena«,» Una nueva apertura documental en la ciudad de Nueva York el 19 de septiembre a través de Dark Sky, es un documental de Alexandre O. Philippe sobre el impacto de la película en Five Creatives: Author Rey StephenEl comediante Patton Oswalt, el director Takashi Miike, el crítico de terror Alexandra Heller-Nicholas y el cineasta Karyn Kusama.

King, no ajeno al horror, dice que aunque llegó tarde a la película, lo sacudió por la apariencia arenosa.

«Debo decir que nunca vi ‘masacre de sierra de sierra de la cadena de Texas’ cuando salió», dice King. «Lo vi en 1982 en Colorado. Era un padre joven y estaba escribiendo para seguir adelante con los coleccionistas de facturas. Estaba en el teatro casi solo. Fue entonces cuando una película realmente tiene una tendencia a trabajar en usted, para obtener sus pequeños dedos fríos debajo de su piel. Tenía ese tipo de lavado de 70 años. No hay artificio al respecto, no hay acumulación, no hay matices de personajes.

Ver a King discutir la película en una exclusiva Variedad Clip a continuación.