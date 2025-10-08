¡La masa se desencadena! El auto oficial del jefe de policía de Kuansing fue destruido durante la incursión de mina de oro ilegal

RiauVIVA – Acción de control mina de oro ilegal en el distrito Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, condujo al caos. Las masas supuestamente provocadas por los perpetradores de la minería de oro sin permiso (PETI) cambiaron brutalmente y atacaron a la policía que defendía la ley.

El tenso incidente ocurrió el martes 7 de octubre de 2025, cuando el equipo de policía de Kuansing estaba bajo el mando del jefe de policía. AKBP Raden Ricky Pratidiningrat Realización de operaciones de control en áreas de minería de oro silvestre a lo largo del río. Se sabe que las actividades de las cajas en esta área han dañado el medio ambiente y amenazado con los ecosistemas de agua locales.

Inicialmente, la atmósfera en la ubicación aún estaba bajo control. Pero en poco tiempo, un grupo de residentes llegó en grandes cantidades e inmediatamente actuó anarquista. Pelearon a los oficiales y dañaron los vehículos oficiales utilizados para las operaciones.

El auto Kapolres era el objetivo de Amuk

En una situación acalorada, el auto oficial de Toyota Fortuner pertenece a Jefe de Policía de Kuansing se convirtió en el objetivo principal de la ira masiva. El vehículo fue golpeado muchas veces hasta que se dañó.

El jefe de policía de Kuansing, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, admitió que lamentaba la resistencia que condujo a la violencia. Afirmó que el paso de control se llevó a cabo para salvar la naturaleza y el medio ambiente de la contaminación debido a actividades mineras ilegales de oro.

«Resulta que cuando demolimos, hubo un esfuerzo por rechazar la resistencia, por lo que hubo algunas que fueron víctimas y fueron perjudicadas, esto fue muy desafortunado», dijo AKBP Raden Ricky Pratidiningrat en Kuantan Singingi, citado por Tvone.

«Aunque nuestro objetivo es llevar a cabo esta orden para mantenernos unidos para no contaminar la naturaleza y el medio ambiente, porque ambos conocemos la fuente de la fuente de la vida», continuó.

La policía confirmó que tomaría medidas enérgicas contra todas las partes involucradas en estos actos anarquistas. Los provocadores y los perpetradores del vandalismo ahora están siendo cazados y serán acusados ​​de artículos penales con respecto a la destrucción de las instalaciones estatales y la resistencia a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La policía también enfatizó que las operaciones ilegales de control de minería de oro continuarán como parte de los esfuerzos para preservar el medio ambiente y prevenir pérdidas económicas debido a actividades mineras sin permiso que abarca en la región de RIAU.